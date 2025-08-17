معامله ۵۳ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد: در حراج شماره ۱۲۱ این مرکز که روز یکشنبه ۲۶ مردادماه برگزار شد، ۵۳ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۵۲۷ میلیارد تومان معامله شد.

میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در این حراج، ۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون تومان ثبت شده است. به این ترتیب، حجم کل معاملات شمش طلا در مرکز مبادله ایران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۹۶۰ کیلوگرم رسید.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ جلسه حراج شمش طلا در این مرکز برگزار شده که طی آن در مجموع ۱۹۶۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است.