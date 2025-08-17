  1. اقتصاد
معامله ۵۳ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

امروز (یکشنبه، ۲۶ مرداد)، ۵۳ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۵۲۷ میلیارد تومان در حراج شماره ۱۲۱ مرکز مبادله ایران معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد: در حراج شماره ۱۲۱ این مرکز که روز یکشنبه ۲۶ مردادماه برگزار شد، ۵۳ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۵۲۷ میلیارد تومان معامله شد.

میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در این حراج، ۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون تومان ثبت شده است. به این ترتیب، حجم کل معاملات شمش طلا در مرکز مبادله ایران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۹۶۰ کیلوگرم رسید.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ جلسه حراج شمش طلا در این مرکز برگزار شده که طی آن در مجموع ۱۹۶۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است.

زهره آقاجانی

