سوال روز پانزدهم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تدبر در آیات قرآن، ذهن را به فکر و دل را به آرامش می‌رساند. این تفکر می‌تواند راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌های روزمره باشد، همدلی و صداقت را در روابط تقویت کند و به انسان فرصتی برای رشد معنوی و یافتن هدف واقعی‌اش در زندگی بدهد.

مسابقه روز پانزدهم زندگی با آیه ها:

مفهوم آیه ۷ سوره مبارکه اسرا

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها

اگر خوبی کنید، به خودتان خوبی کرده اید و اگر بدی کنید به خودتان بد کرده اید.

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان است.

۲. آرامش یافتن دلها با یاد خدا

۳. ایمان یعنی پایداری در لحظه های سخت

۴.قرآن چراغ راه ماست

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.