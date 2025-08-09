  1. استانها
زیرساخت‌های مورد نیاز در بندر نوشهر تقویت شود

ساری- استاندار مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی بندر نوشهر بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها در این بندر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی پیش ازظهر شنبه در نشست شورای بنادر استان به عنوان یک هاب کلیدی در کریدورهای تجاری شمال-جنوب، از ظرفیت بالایی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و لجستیکی برخوردار است. احداث انبارهای مسقف مدرن، نقشی حیاتی در نگهداری ایمن کالاها، جلوگیری از آسیب‌دیدگی محصولات، و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات ایفا می‌کند.

وی گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نشان‌دهنده رغبت سرمایه‌گذاران به فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی و همچنین پتانسیل بالای بندر نوشهر برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان است. این انبار مسقف، با توجه به مساحت ۱۰ هزار مترمربعی خود، ظرفیت ذخیره‌سازی قابل توجهی را فراهم خواهد کرد و به طور مستقیم به افزایش حجم عملیات تجاری و ترانزیت کالا از طریق این بندر کمک خواهد

استاندار مازندران بر اهمیت راهبردی بندر نوشهر و لزوم توسعه زیرساخت‌های آن تاکید و این سرمایه‌گذاری را گامی مهم در جهت تقویت جایگاه استان در زنجیره تأمین و نیاز منطقه دانست. ایشان همچنین از آمادگی استانداری برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری مشابه در سایر مناطق اقتصادی استان خبر داد.

استاندار مازندران با اشاره به تسهیل فرآیندها و حمایت‌های لازم از سوی استانداری و دستگاه‌های ذیربط، ابراز امیدواری کرد که این پروژه با سرعت و کیفیت مطلوب به اجرا درآید و بتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه، افزایش حجم عملیات بندری، تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ایفا کند.

