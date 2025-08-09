به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی پیش ازظهر شنبه در نشست شورای بنادر استان به عنوان یک هاب کلیدی در کریدورهای تجاری شمال-جنوب، از ظرفیت بالایی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و لجستیکی برخوردار است. احداث انبارهای مسقف مدرن، نقشی حیاتی در نگهداری ایمن کالاها، جلوگیری از آسیب‌دیدگی محصولات، و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات ایفا می‌کند.

وی گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نشان‌دهنده رغبت سرمایه‌گذاران به فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی و همچنین پتانسیل بالای بندر نوشهر برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان است. این انبار مسقف، با توجه به مساحت ۱۰ هزار مترمربعی خود، ظرفیت ذخیره‌سازی قابل توجهی را فراهم خواهد کرد و به طور مستقیم به افزایش حجم عملیات تجاری و ترانزیت کالا از طریق این بندر کمک خواهد

استاندار مازندران بر اهمیت راهبردی بندر نوشهر و لزوم توسعه زیرساخت‌های آن تاکید و این سرمایه‌گذاری را گامی مهم در جهت تقویت جایگاه استان در زنجیره تأمین و نیاز منطقه دانست. ایشان همچنین از آمادگی استانداری برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری مشابه در سایر مناطق اقتصادی استان خبر داد.

استاندار مازندران با اشاره به تسهیل فرآیندها و حمایت‌های لازم از سوی استانداری و دستگاه‌های ذیربط، ابراز امیدواری کرد که این پروژه با سرعت و کیفیت مطلوب به اجرا درآید و بتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه، افزایش حجم عملیات بندری، تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ایفا کند.