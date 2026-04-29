به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر عصر چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان و آیین افتتاح این دفتر ، با قدردانی از حضور مسئولان ملی و همراهی بخش خصوصی، اظهار کرد: مجموعه اتاق بازرگانی بوشهر بهعنوان یکی از ارکان مهم کارشناسی، نقش مؤثری در تصمیمسازیهای اقتصادی ایفا میکند.
رسول رستمی، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور افزود: مدیران اقتصادی در مقطع فعلی با حجم بالایی از تصمیمگیریهای روزانه مواجه هستند و در همین راستا، برنامهریزی فشردهای برای ارزیابی وضعیت واحدهای اقتصادی و پایداری اشتغال در استان در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با تشریح ظرفیتهای استان تصریح کرد: بوشهر با برخورداری از موقعیت ممتاز در حوزه انرژی، دسترسی به دریا و پهنه عظیم نوار ساحلی خلیج فارس، همچنین ظرفیتهای گسترده کشاورزی و صادراتی، یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی کشور محسوب میشود. بخش عمدهای از تولیدات استان از جمله محصولات کشاورزی، شیلات ،معدنی و پتروشیمی ماهیت صادراتی دارند و همین موضوع، اقتصاد بوشهر را به یک اقتصاد صادرات محور تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه این استان توان تولید چندین برابر ثروت فعلی را دارد، خاطرنشان کرد: در صورت بهرهگیری مناسب از ظرفیتها و تسهیل فرآیندها، بوشهر میتواند نقش بسیار پررنگتری در تأمین ارز و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
رستمی یکی از چالشهای اصلی را تمرکز برخی اختیارات در سطح ملی عنوان کرد و گفت: برای تسریع در اجرای پروژهها و استفاده از ظرفیتهای موجود، لازم است هماهنگیها و سازوکارهای اجرایی بهگونهای تقویت شود که فرآیندها با سرعت بیشتری پیش برود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری خارجی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: بخش قابلتوجهی از سرمایههای ایرانیان در خارج از کشور فعال است و باید با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه بازگشت و مشارکت این سرمایهها در پروژههای استان فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در پایان با اشاره به افتتاح مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی در استان تأکید کرد: این مرکز میتواند بهعنوان یک پایگاه مهم برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و تسهیل ارتباط با سرمایهگذاران داخلی و خارجی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی بوشهر ایفا کند.
نظر شما