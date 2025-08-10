به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسفندیاری بیان کرد: با تلاش کشاورزان استان و حمایتهای فنی و تسهیلاتی، شاهد رشد معنادار سطح زیر کشت محصولات علوفهای هستیم که نویدبخش یک فصل تولید موفق در این حوزه خواهد بود.
وی با اشاره به جزئیات تغییرات سطح زیر کشت محصولات علوفهای استان، بیان کرد: سطح زیر کشت ذرت علوفهای تا پایان تیرماه به ۶۱۶ هکتار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود این رقم تا پایان فصل کشت به ۹۲۰ هکتار برسد، افزود: با ثبت هزار و ۱۸۶ هکتار سطح زیر کشت چغندر علوفهای، شاهد رشد بیش از ۱۵ درصدی هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: سطح زیر کشت سورگوم علوفهای دو هزار و ۶۳۵ هکتار ۲۱ درصد رشد داشته است.
اسفندیاری با بیان اینکه سطح زیر کشت ارزن دانهای ۲۱ درصد بوده است، افزود: سطح زیر کشت این محصول هزار و ۴۹۲ هکتار است.
وی بیان کرد: ارتقاء بهرهوری، توسعه کشت جایگزین، افزایش روشهای نوین آبیاری در راستای بهرهوری آب با توجه به بحران آب در استان و کشت قراردادی برخی از محصولات استراتژیک باعث رشد این محصولات شده است.
