زنبورداران کویر در مسیر جهانی شدن؛ صادرات ۴۰ درصدی عسل به خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در دل کویرهای سوزان و دامنههای کوهستانی خراسان جنوبی، گنجی طبیعی و شیرین در حال شکوفایی است. زنبورداری در خراسان جنوبی یک صنعت رو به رشد و با پتانسیل بالا است. با توجه به کیفیت بالای عسل تولیدی این استان که به دلیل وجود گیاهان بومی مانند عناب و زرشک، از شهرت ملی و حتی جهانی برخوردار است.
به گزارش رسانهها، زنبورداران خراسان جنوبی، ۱۱ نوع عسل تولید میکنند که گرانترین آنها عسل عناب و زرشک مخصوص خود استان است. تا سه سال گذشته تنها ۱۰ درصد از عسل تولیدی این استان به خارج کشور صادر میشد که اکنون به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
اگرچه طاعون خشکسالی به زنبورداری استان هم رسیده و کمبود گل، کاهش سطح زیر کشت باغها این حرفه را تحت تاثیر قرار داده اما اخبار افزایش صادرات عسل این استان نه تنها نویدبخش رونق اقتصادی برای زنبورداران محلی است، بلکه نشانگر ظرفیت بینظیر ایران در بازارهای جهانی عسل طبیعی است.
افزایش صادرات عسل خراسان جنوبی تنها یک آمار اقتصادی نیست، این رویداد نمادی از توانمندی طبیعت ایران و مقاومت زنبورداران سختکوش این دیار است.
آنچه مسلم است با تکیه بر مزیتهای ذاتی، رفع چالشها با عزم ملی و استانی، و سرمایهگذاری هوشمندانه در زنجیره ارزش، طلای مایع خراسان جنوبی میتواند به جایگاهی درخشان در سبد صادرات غیرنفتی کشور و سفرههای جهانی دست یابد. آیندهای شیرین در انتظار این صنعت پرتلاش است؛ آیندهای که با همت جمعی و نگاه به افقهای جهانی، محقق خواهد شد.
صادرات به ۴ کشور خارجی
محسن اسفندیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از عسل تولید شده داخل استان مصرف و مابقی به سایر استانها از جمله تهران، قزوین و همدان ارسال میشود.
وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۴۰ درصد از عسل تولید شده در استان به سایر استانها و بازارهای خارجی صادر میشود، گفت: کشورهای قطر، عمان، کانادا و سوئیس از جمله مشتریان خارجی عسل استان هستند.
اسفندیاری با بیان اینکه بیشتر صادرات استان از نوع بستهبندیشده به ویژه عسل عناب و زرشک است که به کشورهای منطقه خلیج فارس صادر میشود، افزود: پیش بینی میشود تا مهر حدود ۱۵۰ تن عسل در استان تولید شود.
وی با اشاره به مشکلات زنبورداران، بیان کرد: پیشنهاد کاشت هزار هکتار گیاهان گردهدار و شهدزا توسط اداره کل منابع طبیعی استان و طرح استقرار کلینیکهای زنبور عسل از جمله حمایتهای انجام شده است.
وی ادامه داد: رایزنی و انعکاس مشکلات زنبورداران با نمایندگان مجلس، راه اندازی ستاد شهرستانی گرده افشانی، پیگیری تسهیلات بلند مدت و ارزان قیمت و اعطای تسهیلات اشتغالزایی از دیگر حمایتهای جهاد کشاورزی استان از زنبورداران است.
خراسان جنوبی در جایگاه نخست کیفیت عسل
اسفندیاری گفت: رطوبت پایین، اقلیم، گیاهان دارویی و محصولات بومی مثل زرشک، عناب، آویشن و گشنیز باعث شده خراسان جنوبی در کشور رتبه نخست کیفیت عسل را کسب کند.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در تولید برخی از محصولات کشاورزی، رتبههای برتر کشوری را به خود اختصاص داده است، گفت: رتبه اول کشور در تولید شاهدانه، رتبه دوم در تولید زعفران، زیره، ارزن و چغندر علوفهای و رتبه سوم در تولید خربزه، طالبی و هندوانه از جمله مزیتهای استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: در بخش محصولات دائمی، استان ما با اختلاف قابل توجهی، رتبه نخست کشور را در تولید و تعداد بهرهبرداریهای زرشک و عناب به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: این امر نشاندهنده ظرفیتهای منحصر بهفرد خراسان جنوبی در کشت محصولات کمآببر و اقتصادی است.
نظر شما