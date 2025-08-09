نخستین جراحی پیچیده لگن در بیمارستان گناوه با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوره نصیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این بیمار ۳۹ ساله پس از حادثه واژگونی خودرو دچار شکستگی خردشده در استخوان لگن و دررفتگی کامل استخوان ران شده بود.
سرپرست بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه ادامه داد: بیمار بلافاصله پس از انتقال به اورژانس بیمارستان، تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفت و با درک حساسیت و فوریت وضعیت، توسط تیم پزشکی به رهبری دکتر میلاد بهزادی جراح و متخصص ارتوپدی به اتاق عمل منتقل شد.
نصیری ضمن ابراز خرسندی از موفقیت این عمل جراحی، عنوان کرد: این موفقیت گامی مهم در ارتقا سطح خدمات درمانی در شهرستان بوده که برای نخستین بار در بندر گناوه انجام شد و با موفقیت کامل به پایان رسید.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم دامنه خدمات درمانی خود را به طور مستمر گسترش دهیم تا بتوانیم نیازهای درمانی شهروندان عزیز را در بالاترین سطح کیفی و بدون نیاز به ارجاع به سایر مراکز درمانی، برآورده سازیم.
جراح و متخصص ارتوپد بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه نیز اظهار کرد: به محض ورود بیمار به اتاق عمل، اقدام به جااندازی بسته مفصل کردیم و در ادامه، جراحی پیچیده بازسازی قطعات خردشده لگن با استفاده از پیوند استخوان و پلاکگذاری انجام شد که منجر به پایدارسازی کامل حلقه لگنی بیمار شد.
میلاد بهزادی تأکید کرد: پس از این عمل موفقیتآمیز، بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شد و در مدت کوتاهی توانست راه رفتن و فعالیتهای عادی خود را بدون هیچگونه درد یا لنگ راه رفتن از سر بگیرد.
نظر شما