نام آمریکا از رویدادهای مرتبط با هشتاد سالگی بمباران اتمی ژاپن حذف شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در جریان هشتادمین مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی شهر ناگازاکی ژاپن، به نام آمریکا به عنوان نقش اصلی این فاجعه هستهای، هیچ اشارهای نشد!
در جریان این مراسم، سخنرانیهای مقامات ژاپنی و بینالمللی بر تخریب ناشی از بمباران و درخواست برای خلعه سلاح هستهای متمرکز بود و هیچکدام از سخنرانها، به نام کشوری که این حملات را علیه هیروشیما و ناگازاکی در اواخر جنگ جهانی دوم انجام داد، هیچ اشارهای نکردند.
ایشیبا شیگرو، نخست وزیر ژاپن در این مراسم گفت: ما باید خاطرات آنچه هشتاد سال پیش، اینجا در ژاپن رخ داد؛ حقیقت و تراژدی جنگ و آثار بیرحم زخم بهجا مانده از بمباران اتمی را نسل به نسل به یادگار بگذاریم.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در نطقی که ایزومی ناکامیتسو، معاون وی و نماینده عالی این سازمان در امور خلع سلاح ایراد کرد، از کشورها خواست تا «از طریق تقویت رویه خلع سلاح جهانی و با تمرکز بر معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای، از حرف به عمل کوچ کنند.»
شیرو سوزوکی، شهردار ناگازاکی نیز از رهبران جهان خواست تا «برای دستیابی به برچیدن تسلیحات هستهای، مسیری مشخص را برای اقدام ارائه کنند.»
آمریکا همچنان تنها کشوری در جهان است که در طول جنگ از سلاح اتمی استفاده کرده است؛ موضوعی که در جریان مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما که روز چهارشنبه برگزار شد نیز، مورد اشاره قرار نگرفت.
در جریان این اقدام وحشیانه، حدود ۲۰۰ هزار غیرنظامی کشته شدند و مقامات آمریکایی همواره آن را اقدامی ضروری برای اجتناب از حمله پرهزینه به ژاپن توصیف کردهاند! با این حال، براساس مطالعاتی که در سال ۱۹۴۶ تحت عنوان «بررسی بمباران استراتژیک ایالات متحده» صورت گرفت، «حتی در صورت عدم بمباران اتمی ژاپن، این کشور تسلیم میشد.»
آمریکا ماه گذشته در اقدامی تجاوزکارانه، حملات هوایی را علیه سه سایت هستهای مرتبط با برنامه هستهای ایران انجام داد. واشنگتن مدعی شد که این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای صورت گرفته اما تهران همواره این ادعا را که قصد ساخت بمب اتمی دارد، قویاً رد کرده است.
