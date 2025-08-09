به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن میرحسینی ظهر شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده زائران برای شرکت در مراسم معنوی اربعین حسینی یک شرکت هواپیمایی دیگر نیز با دو سورتی پرواز به جمع شرکتهای هواپیمایی ارائه دهنده خدمات پروازهای اربعین در فرودگاه سردار جنگل رشت پیوست.
وی افزود: این شرکت پرواز مسیر رشت به نجف اشرف را در روز دوشنبه مورخ ۲۰ مرداد و پرواز مسیر نجف اشرف به رشت را در روز جمعه ۲۴ مرداد انجام خواهد داد.
مدیرکل فرودگاه گیلان اضافه کرد: این افزایش ظرفیت به منظور تسهیل سفر زائران حسینی و پاسخگویی به تقاضای بالا صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که پیش از این، شرکتهای هواپیمایی مجموعاً ۳۴ سورتی پرواز برای زائران اربعین از فرودگاه رشت تدارک دیده بودند که با اضافه شدن دو پرواز قشم ایر، تعداد کل پروازهای اربعین از فرودگاه سردار جنگل رشت به ۳۶ سورتی پرواز افزایش یافت و مسافران میتوانند جهت تهیه بلیط به وبگاههای معتبر مراجعه نمایند.
