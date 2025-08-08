  1. استانها
انتقال اضطراری بیمار مسموم از آستارا به رشت با اورژانس هوایی گیلان

رشت- اورژانس گیلان از انتقال اضطراری بیمار مسموم از آستارا به رشت با بالگرد اورژانس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس گیلان اعلام کرد: امروز یک زن ۴۳ ساله که دچار مسمومیت شدید و در وضعیت تنفسی بحرانی بود، با هماهنگی مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ گیلان، از بیمارستان شهید بهشتی آستارا توسط هلیکوپتر اورژانس به فرودگاه سردار جنگل رشت منتقل شد.

پس از فرود، این بیمار بلافاصله با آمبولانس پایگاه منطقه گلسار به بیمارستان رازی رشت انتقال یافت تا مراحل درمان تخصصی و مراقبت‌های پیشرفته بر روی وی انجام شود.

مسئولان اورژانس گیلان تأکید کردند که این مجموعه همواره آماده ارائه خدمات سریع و ایمن به بیماران در شرایط بحرانی است.

