به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز برخی صفحات معاند در فضای مجازی با انتشار فیلمی قدیمی، مدعی وقوع حادثه آتشسوزی در فرودگاه سردار جنگل رشت شدند؛ ادعایی که بلافاصله از سوی روابط عمومی فرودگاه تکذیب و اعلام شد هیچ حادثهای در این فرودگاه رخ نداده است.
روابط عمومی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام کرد: فیلم منتشر شده مربوط به گذشته بوده و هیچ ارتباطی با فرودگاه سردار جنگل رشت و محدوده اطراف آن ندارد انتشار چنین اخبار جعلی صرفاً با هدف تشویش اذهان عمومی انجام میشود.
مسئولان فرودگاه از شهروندان خواستهاند در مواجهه با اینگونه شایعات تنها به منابع رسمی و رسانههای معتبر اعتماد کنند و از بازنشر اخبار نادرست در فضای مجازی خودداری نمایند.
