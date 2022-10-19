۱۲۰۰ دستگاه نازل سوخت در ایلام مورد آزمون استاندارد قرار گرفت

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و۲۵۴ دستگاه نازل سوخت در استان با همکاری آزمایشگاه همکار تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران در یکسال گذشته آزمون شدند.

وی اضافه کرد: به منظور جلوگیری از کم فروشی در توزیع میزان سوخت مایع درخواستی مشتریان، کارشناسان هر سال در سه مرحله با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به بازرسی و آزمون جایگاه‌های نازل سوخت در استان می‌پردازند.

همتی در ادامه یادآور شد: همچنین در این مدت ۷۱۲ مورد آزمون و علامت گذاری ترازوهای سبک و ۱۱۰ مورد بازرسی از باسکول‌های ثابت همکف و استانداردسازی ۶ جایگاه عرضه سوخت cng، در استان انجام شد.