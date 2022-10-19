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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۶

مدیرکل استاندارد ایلام:

۱۲۰۰ دستگاه نازل سوخت در ایلام مورد آزمون استاندارد قرار گرفت

۱۲۰۰ دستگاه نازل سوخت در ایلام مورد آزمون استاندارد قرار گرفت

ایلام-مدیرکل استاندارد ایلام گفت: یک هزار و ۲۵۴ دستگاه نازل سوخت طی یک سال گذشته به منظور جلوگیری از کم فروشی در توزیع میزان سوخت مایع در استان مورد آزمون قرار گرفته است.

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و۲۵۴ دستگاه نازل سوخت در استان با همکاری آزمایشگاه همکار تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران در یکسال گذشته آزمون شدند.

وی اضافه کرد: به منظور جلوگیری از کم فروشی در توزیع میزان سوخت مایع درخواستی مشتریان، کارشناسان هر سال در سه مرحله با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به بازرسی و آزمون جایگاه‌های نازل سوخت در استان می‌پردازند.

همتی در ادامه یادآور شد: همچنین در این مدت ۷۱۲ مورد آزمون و علامت گذاری ترازوهای سبک و ۱۱۰ مورد بازرسی از باسکول‌های ثابت همکف و استانداردسازی ۶ جایگاه عرضه سوخت cng، در استان انجام شد.

کد مطلب 5612601

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