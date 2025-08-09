عملیات لایروبی کانال دسترسی و خور بندر دیلم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب اظهار کرد: پروژه لایروبی خور و کانال دسترسی بندر دیلم یکی از طرح‌های مهم در حوزه توسعه دریایی و بندری شمال استان بوشهر است که با هدف افزایش ایمنی در تردد شناورها، کاهش خطرات احتمالی دریانوردی و ایجاد بستر مناسب برای بارگیری و تخلیه ایمن کالا با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی افزود: روند اجرایی این پروژه از خردادماه ۱۴۰۴ شروع شده و در حال حاضر مرحله تجهیز کارگاه، استقرار ماشین‌آلات و اجرای عملیات لوله‌گذاری در حال انجام است.

شکیبی‌نسب اظهار کرد: این پروژه با حجم عملیاتی ۹۵ هزار مترمکعب، شامل لایروبی مسیر ورودی، حوضچه بندر و بخشی از خور دیلم است که در نهایت به ایجاد عمق سه متر از سطح مبنا (CD) خواهد انجامید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، ارتقا سطح ایمنی تردد برای شناورهای سنتی، قایق‌های صیادی، لنج‌ها و سایر شناورهای باری فعال در بندر دیلم است که در شرایط فعلی به دلیل کم‌عمقی مسیر با مشکلات متعددی مواجه بودند.

شکیبی‌نسب با اشاره به جایگاه بندر دیلم در چرخه حمل‌ونقل دریایی استان، گفت: این بندر به عنوان یکی از بنادر فعال در شمال استان بوشهر نقش مهمی در تجارت محلی، تأمین کالاهای اساسی، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی و همچنین فعالیت‌های صیادی ایفا می‌کند و اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی بیشتر این ظرفیت‌ها شود.

وی ادامه داد: با تکمیل لایروبی و بهبود عمق خور، امکان تردد ایمن‌تر برای شناورها فراهم خواهد شد و بارگیری و تخلیه کالا مطابق با ظرفیت واقعی شناورها صورت خواهد گرفت که این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، منجر به افزایش بهره‌وری اقتصادی در بندر دیلم خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه یکی از اولویت‌های سازمان بنادر و دریانوردی، توسعه زیرساخت‌های بنادر محلی و کوچک است، افزود: اجرای این پروژه بخشی از سیاست کلی سازمان برای تقویت نقش بنادر محلی در اقتصاد منطقه‌ای و حمایت از جوامع ساحلی به شمار می‌رود.

شکیبی‌نسب در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی، پیمانکار پروژه بتواند در زمان مقرر عملیات لایروبی را به پایان برساند و شاهد بهره‌برداری رسمی از خور و کانال بازسازی‌شده بندر دیلم در نیمه دوم سال جاری باشیم.