ضرورت ارتقای ظرفیت بنادر گیلان برای ایفای نقش در کریدور شمال - جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان عصر چهارشنبه در راستای پیگیری پروژه‌های کلان توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی استان، با محمد شکیبی‌نسب معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور دیدار و در خصوص مسائل راهبردی بنادر استان گفتگو کرد.

‌استاندار گیلان در این نشست با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک بی‌نظیر گیلان و نقش حیاتی بنادر انزلی، کاسپین و آستارا در اقتصاد ملی، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی منطقه و ضرورت فعال‌سازی کامل کریدور شمال-جنوب، توسعه بنادر گیلان تنها یک موضوع استانی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای استمرار تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی کشور محسوب می‌شود.

حق شناس با تأکید بر لزوم نوسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری و تکمیل زیرساخت‌های مواصلاتی متصل به بنادر، گفت: امروز دریای خزر یک فرصت استثنایی برای خنثی‌سازی محدودیت‌های تجاری است، لذا آمادگی داریم با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت پذیرش کالا در بنادر شمالی را به حداکثر رسانده و گیلان را به هاب اصلی صادرات و واردات منطقه تبدیل کنیم.

وی با تأکید بر لزوم توجه به لایروبی بنادر گیلان بیان کرد: تسریع در عملیات لایروبی، بهبود فرآیندهای گمرکی در بنادر و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد انبارهای مکانیزه و سیلوهای غلات می‌شود .

‌محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست، ضمن استقبال از نگاه تخصصی و پیگیری‌های استاندار گیلان، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی در بنادر شمال کشور ارائه کرد و نسبت به تخصیص اعتبارات لازم برای ارتقای توان لجستیکی بنادر گیلان قول مساعد داد.

‌گفتنی است در این جلسه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع اجرایی برخی پروژه‌های نیمه‌تمام بندری استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی جهت تسریع در روند تکمیل آن‌ها اتخاذ شد.