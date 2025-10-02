به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق پنجشنبه‌شب در پایان سفر خود به استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بوشهر در مسیر توسعه قرار دارد و تصمیم‌گیری برای آینده آن باید فراتر از نگاه منطقه‌ای باشد.

وی استان بوشهر را «قلب تپنده اقتصاد کشور» توصیف کرد افزود: وزارت راه و شهرسازی با تمام توان پروژه‌های حمل‌ونقلی، مسکن و بندری استان را پیگیری خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های راه‌آهن، مسکن، جاده‌ها و بنادر تاکید کرد و از آغاز لایروبی بندر بوشهر برای پذیرش کشتی‌های ۵۰ هزار تنی و برنامه‌ریزی برای لایروبی ۱۰ بندر دیگر خبر داد.

وی با اشاره به اینکه راه‌آهن بوشهر تنها مطالبه مردم مرکز استان نیست، بلکه خواسته‌ای فراگیر برای همه شهرهاست، با اشاره به پیشرفت فیزیکی اندک پروژه، بر لزوم جذب سرمایه از بخش خصوصی و صنایع نفت و پتروشیمی برای سرعت‌بخشی به اجرای آن تأکید کرد.

صادق با بیان اینکه مسکن یکی از چالش‌های استان است، اظهار داشت: در گذشته به ملاحظات فنی ساخت‌وساز توجه کافی نشده است.

وی بر آغاز سریع‌تر عملیات پروژه‌های مسکونی، حضور انبوه‌سازان، کاهش زمان ساخت و همزمانی اجرای خدمات پشتیبان شهری تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۱۱ بندر تحت پوشش وزارتخانه در استان، گفت: توسعه محورهای منتهی به بنادر و راه‌های روستایی باید با اولویت‌بندی مشخص انجام شود.