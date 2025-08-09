اجرای طرح «برای ایران، برای مدرسه» در خلخال

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح نهضت مدرسه سازی با عنوان برای ایران، برای مدرسه، با حضور استاندار اردبیل در روستای لمعه دشت خلخال اجرا شد.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری اجتماعی در آموزش و پرورش، گفت: هر فردی که به هر شکل چه از طریق کمک‌های مالی، تأمین مصالح یا حتی حضور و کار در محیط پروژه، در ساخت مدرسه نقش ایفا کرده، شایسته تکریم و قدردانی است.

مسعود امامی یگانه افزود: باید نام این افراد به عنوان حامیان واقعی آموزش و توسعه عدالت آموزشی در ذهن جامعه زنده بماند.

وی گفت: در راستای اجرای طرح «برای ایران، برای مدرسه» تأمین زمین‌های لازم برای احداث ۳ هزار و ۲۲۸ کلاس درس در استان انجام شده است.

فرماندار شهرستان خلخال نیز گفت: در این شهرستان ۲۰ پروژه مدرسه سازی در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی برای احداث ۷۲ کلاس در حال اجرا است.

حسین وطن دوست افزود: در مهرماه سال‌جاری، ۳۳ مدرسه در شهرستان خلخال آماده بهره برداری خواهد شد.