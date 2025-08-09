به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «محدثه باوی» آموزگار توانمند پایه اول دبستان شاهد حضرت رقیه (س) با شرکت در «جشنواره استانی اصلاح روش‌های تدریس فارسی پایه اول» پس از کسب عنوان نخست، به مرحله کشوری راه یافت.

مدیر آموزش و پرورش این شهرستان گفت: این جشنواره رویدادی است که با هدف بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی دروس مختلف برگزار می‌شود.

وی گفت: برگزاری جشنواره اصلاح روش‌های آموزشی تدریس در ۶ پایه تحصیلی و کلاس‌های چند پایه و در ۱۰ عنوان درسی شامل فارسی، ریاضی، علوم، هدیه‌های آسمان، قرآن، مطالعات اجتماعی، تربیت بدنی، هنر، تفکر و پژوهش و کار و فناوری برگزار می‌شود.

وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگیان شهرستان گناوه گفت: هدف اصلی این جشنواره ایجاد فضایی برای تبادل نظر و تجربه میان معلمان، ارائه روش‌های نوین تدریس و در نهایت، بهبود یادگیری دروس توسط دانش‌آموزان است.