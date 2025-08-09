به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر شنبه در دیدار با سرپرست و محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان گناوه ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات این مجموعه در شهرستان، بر اهمیت و جایگاه حفاظت از محیط زیست به عنوان یک مسئولیت الهی و اجتماعی تأکید کرد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه «محیط زیست امانت الهی است» اظهار کرد: محیط زیست، سرمایه‌ای الهی و میراث مشترک همه نسل‌هاست و بی‌توجهی به آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی و هم‌افزایی برای حفظ این امانت الهی هستیم.

وی بر ضرورت رسیدگی به آلایندگی‌های زیست‌محیطی شهرستان تأکید کرد و گفت: آلایندگی‌های نفتی و آلودگی‌های دریا در سال‌های مختلف خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آبزیان و معیشت صیادان وارد کرده است و باید با برنامه‌ریزی جدی و اقدامات پیشگیرانه، این روند متوقف شود.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه شهرستان گناوه به دلیل همجواری با تأسیسات نفتی متحمل آسیب‌های زیست‌محیطی زیادی شده، افزود: حق آلایندگی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت باید به شکل عادلانه و متناسب با حجم آسیب‌ها به شهرستان پرداخت و در مسیر جبران خسارت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی همچنین معضل سگ‌های ولگرد را از دیگر مشکلات مهم شهری دانست و گفت: این موضوع علاوه بر ایجاد ناامنی برای شهروندان، خطرات بهداشتی و زیست‌محیطی به همراه دارد که لازم است با برنامه‌ریزی علمی، آموزش‌های لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول، برای کنترل و کاهش آن اقدام شود.

امام جمعه گناوه همچنین بر ضرورت ساماندهی کانال‌های دفع آب‌های سطحی و فاضلاب تأکید کرد و افزود: باید با اصلاح زیرساخت‌ها و استفاده از روش‌های استاندارد دفع، این مشکل برطرف شود.

وی در ادامه به اهمیت آموزش‌های عمومی در حوزه محیط زیست پرداخت و تصریح کرد: ارتقای آگاهی مردم، از دانش‌آموزان گرفته تا صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی بسیار مؤثر باشد.

امام جمعه گناوه با اشاره به ظرفیت‌های دینی و فرهنگی جامعه برای ترویج مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی بیان کرد: در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط با محیط زیست، آموزه‌های دینی درباره حفاظت از طبیعت و منابع خدادادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در متون دینی ما بارها بر رعایت حقوق طبیعت، پرهیز از اسراف و حفاظت از منابع تأکید شده و استفاده درست از این معارف می‌تواند در ایجاد حساسیت عمومی نسبت به محیط زیست بسیار مؤثر باشد.

تاکید بر ضرورت ارتقای همکاری بین‌بخشی در حل مشکلات زیست محیطی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست گناوه در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد از مهم‌ترین اقدامات این اداره در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل و پایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری، مقابله با شکار غیرمجاز، مدیریت پسماند شهری و روستایی، و برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی ارائه کرد.

زینت اسماعیلی همچنین به برخی مشکلات و دغدغه‌های زیست‌محیطی شهرستان پرداخت و بر ضرورت ارتقای همکاری بین‌بخشی برای حل این مسائل و مشکلات تاکید کرد.

در ادامه، زمینه‌های همکاری مشترک اداره محیط زیست و دفتر امام جمعه از جمله برپایی همایش‌های مردمی، استفاده از ظرفیت نماز جمعه برای آگاهی‌بخشی عمومی، و تقویت شبکه داوطلبان مردمی حفاظت از محیط زیست بررسی شد.