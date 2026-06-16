به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام سیدعبدالهادی رکنی حسینی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه به همراه جمعی از محیطبانان این شهرستان با قدردانی از تلاشهای رئیس این اداره و محیطبانان ، نقش آنان را در صیانت از سرمایههای طبیعی و خدادادی ارزشمند و اثرگذار دانست و بر ضرورت توجه جدی به مسائل زیستمحیطی و تقویت فرهنگ عمومی حفاظت از طبیعت تأکید کرد.
امام جمعه گناوه در این دیدار با اشاره به جایگاه محیط زیست در تعالیم اسلامی اظهار کرد: حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی از آموزههای مهم دین مبین اسلام است و همه اقشار جامعه در قبال حفظ و نگهداری این نعمت الهی مسئولیت دارند.
وی افزود: محیط زیست تنها متعلق به نسل امروز نیست و باید با نگاه مسئولانه و آیندهنگر، زمینه بهرهمندی نسلهای آینده از این سرمایه ارزشمند فراهم شود.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه فرهنگسازی مهمترین راهکار کاهش آسیبهای زیستمحیطی است، تصریح کرد: نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای باید در کنار مجموعههای اجرایی برای ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست و رفتارهای مسئولانه در جامعه تلاش کنند.
ضرورت مشارکت هم اقشار جامعه در حفاظت از محیط زیست
زینت اسماعیلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها، برنامهها و اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از محیط زیست، به تشریح مهمترین چالشها و مسائل زیستمحیطی شهرستان پرداخت و بر ضرورت همکاری و مشارکت همه دستگاهها و اقشار مختلف جامعه در راستای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست تأکید کرد.
همچنین در ادامه، مسائل، ظرفیتها و برخی چالشهای زیستمحیطی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی در مسیر حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار تأکید شد.
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