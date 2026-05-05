امام جمعه گناوه: استاندارد نظارت دقیقی بر تولید و عرضه کالا داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس اداره استاندارد شهرستان گناوه ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه اداره استاندارد، رعایت استانداردها را نشانه‌ای از تعهد به حقوق مردم و تضمین‌کننده سلامت و ایمنی جامعه دانست و بر لزوم نظارت دقیق بر تولید و عرضه کالاها تأکید کرد.



امام جمعه گناوه همچنین خواستار افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت استاندارد و نقش آن در زندگی روزمره شد و افزود: همکاری میان نهادهای مختلف در این زمینه ضروری است.

فرهنگ‌سازی در حوزه استاندارد

رئیس اداره استاندارد شهرستان گناوه در این دیدار با اشاره به نقش مهم استانداردسازی در ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، اظهار کرد: رعایت استانداردها به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، نقش بسزایی در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش اعتماد عمومی دارد.



رضا سیفی با ارائه گزارشی از اهم اقدامات و برنامه‌های این اداره، بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه استاندارد و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی در ترویج این مهم تأکید کرد.