مدیران شکایت های خودشان از رسانه ها را پس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه شنبه در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور اصحاب رسانه، مدیران استانی و خانواده شهدای خبرنگار برگزار شد، رسانهها را پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت خواند و اظهار کرد: رسانهها انتقال دهنده خدمات نظام و دولت به مردم هستند و در عصر حاضر، نقش کلیدی در توسعه پایدار ایفا میکنند.
وی با تاکید بر تمرکز اصحاب رسانه بر محورهای کلیدی استان مانند تقویت زیرساختها، احیای سرمایه اجتماعی، عدالت در تخصیص منابع، اشتغال پایدار، گردشگری و میراث فرهنگی ضروری، افزود: البته نباید از نقش آگاهی بخشی رسانهها در این مسیر غافل شد.
نقد منصفانه موتور محرک توسعه
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نقد منصفانه موتور محرک توسعه است و از آن استقبال میکنیم، تاکید کرد: اما تخریب و حاشیهسازی به سرمایه اجتماعی آسیب میزند.
وی با بیان اینکه همدلی رسانهها در دوران جنگ ۱۲ روزه نمونهای بارز از نقش سازنده اصحاب قلم در ایجاد اتحاد ملی بود، به وعدههای داده شده به خبرنگاران اشاره و تصریح کرد: خانه مطبوعات تکمیل و با حضور مسئولان استانی و ملی در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
رحمانی با اشاره به اینکه مسکن خبرنگاران در دستور کار است و اطلاعات لازم از اصحاب رسانه جمعآوری شده است، معاون عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی را مسئول پیگیری مسکن خبرنگاران کرد.
وی با اشاره به موضوع مهم سواد رسانهای و نقش دانشگاهها در این زمینه گفت: رشتههای مرتبط با سواد رسانهای در یکی ازر دانشگاههای استان اموزش داده شود.
پس گرفتن شکایت مدیران از رسانهها
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی شکایتهای مدیران از خبرنگاران، اظهار کرد: دستورالعمل جدیدی صادر شده که مدیران موظفند شکایتهای خود از اصحاب رسانه را پس بگیرند و از فضای گفتوگو و همدلی استفاده کنند.
وی بر دعوت از تمامی اصحاب رسانه، بدون توجه به جناح سیاسی یا جغرافیایی، در جلسات استانی تأکید کرد و در پاسخ به صحبتهای یکی از خبرنگاران که به موضوع تعطیلی دستگاهها و ادارات استان گلایه داشت، افزود: مسئله ناترازی انرژی یکی از مشکلات جدی است که نیازمند همکاری همگانی است، تعطیلیهای استان در حداقل ممکن بوده و زمانی که تعطیل کردیم در شرایط نارنجی هواشناسی بودیم البته خدمترسانی به مردم باید تداوم داشته باشد.
رعایت قانون در انتصاب مدیران مد نظر است
رحمانی در ادامه با بیان اینکه در ابتدای خدمتم در استان تدوین برنامههای دستگاههای اجرایی و برنامهمحوری مورد تأکید بود، گفت: رعایت قانون در انتصاب مدیران و حفظ حیثیت مدیران مورد توجه رسانهها باشد.
ساخت سینما در یاسوج
وی در پاسخ به مطالبه نبود سینما گفت: شاخصهای سینمایی استان مطلوب نیست و با حضور مدیرعامل سازمان سینمایی کشور این موضوع بررسی شد و با تأکید بر شناسایی ظرفیتهای شهرداری، بخش خصوصی و دولتی قرار شد مکانی را برای احداث سینما مشخص کنیم و هزینه احداث را سازمان سینمایی کشور بپردازد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تشکیل اولین جلسه شورای سینمایی برای رفع کمبودها خبر داد.
آغاز ساخت آزاد راه در کهگیلویه و بویراحمد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: در حوزه حمل و نقل اتصال به آزادراه راه از مطالبات مردمی است که با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا پایان تابستان فاز اول اتصال به آزادراه انجام میشود.
رحمانی از رشد ۲۳۸ درصدی اعتبارات راهها با حمایت نمایندگان خبر داد و گفت: زیرساختها و همچنین موضوع حمایت از سرمایهگذاری اولویت استان است
رشد ۹۶ درصدی بودجه ملی در استان
وی به رشد قابل توجه بودجه استان در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: بودجه استانی ۷۳ درصد و بودجه ملی ۹۶ درصد رشد داشت این در حالی است که متوسط رشد بودجه کشور ۴۰ درصد است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد کاهش تلفات جادهای را از دیگر اقدامات خوب صورت گرفته دولت چهاردهم در استان دانست و تصریح کرد: کاهش تلفات جادهای و قرارگیری در بین ۵ استان برتر گردشگری از خبرهای خوب برای مردم استان است.
وی همچنین از تدوین سند یکپارچه آب با عملکرد ۱۷۰۰ واحدی و رشد ۱۵۰ درصدی خبر داد وتاکید کرد: پنج طرح مهم استان از جمله سد آبریز و سد سرپری در ردیف بودجه ملی دیده شدند، ضمن اینکه برگزاری ۱۰۰ مناقصه به ارزش ۲,۰۰۰ میلیارد تومان از دیگر گامهای مثبت در استان بوده است.
اتصال ۴۸ روستای استان به اینترنت
رحمانی به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اشاره کرد و با بیان اینکه این سفر ۴۵ مصوبه داشت افزود: تاکنون مصوبات سفر وزیر یک هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استان داشته است، ۴۸ روستا به اینترنت متصل شدند و ۱۶ کیلومتر هم فیبرنوری اجرا شد.
وی توسعه ورزش در استان را یکی از اولویتها بیان کرد و ادامه داد: انتخاب مجید پارسایی در حوزه ورزش نیز با همین هدف انجام شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از زحمات خبرنگاران، آنها را سفیران وفاق ملی خواند و گفت: آینده روشنی برای استان متصور است، به شرط آنکه با همدلی، انسجام ملی و اعتماد به خداوند، گامهای استواری در مسیر توسعه برداشته شود، دولت وفاق ملی آماده شنیدن نقدها و پیشنهادهای سازنده است و از هیچ تلاشی برای بهبود شرایط استان دریغ نخواهد کرد.
نظر شما