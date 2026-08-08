به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از دغدغه‌ها و مطالبات اصحاب رسانه، بر ضرورت آزادی بیان، نقد منصفانه و ارتباط شفاف میان مدیران و رسانه‌ها تأکید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اگر ادعا می‌کنیم پیرو رهبر معظم انقلاب هستیم، باید تحمل شنیدن صحبت‌های تلخ را داشته باشیم.

وی افزود: نظرات شخصی مهم است و دوستان باید آزاد باشند هر آنچه در دل دارند بیان کنند، اما نباید سخنی گفته شود که موجب پشیمانی گوینده در آینده شود.

رحمانی با اشاره به نقدهای مطرح‌شده درباره عملکرد خود تصریح کرد: چه نقد منصفانه باشد، چه بیان عملکرد و چه نقد تقریبی، همه را می‌پذیرم و شخصاً از هیچ اظهارنظری ناراحت نمی‌شوم؛ چراکه اصل رسالت ما خدمت به مردم است.

خبرنگاران در اولویت تأمین مسکن

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یکی از دغدغه‌های مهم خبرنگاران را موضوع مسکن دانست و گفت: در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۴۴ هزار نفر در استان ثبت‌نام کرده‌اند، اما در ابتدا تنها برای حدود ۸ هزار نفر زمین تأمین شده بود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی بنیاد مسکن، این رقم به حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر افزایش یافته است، اما همچنان برای بخش قابل توجهی از متقاضیان مشکل تأمین زمین وجود دارد.

رحمانی با تأکید بر حمایت از اصحاب رسانه در حوزه مسکن اظهار کرد: خبرنگارانی که شرایط چهارگانه نهضت ملی مسکن را دارند، در اولویت جایگزینی متقاضیان انصرافی قرار گیرند.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم را شخصاً پیگیری می‌کنم تا مشکل مسکن خبرنگاران واجد شرایط برطرف شود.

پیگیری مطالبات بیمه‌ای و معیشتی خبرنگاران

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت ساماندهی مطالبات بیمه‌ای، معیشتی و شغلی خبرنگاران تأکید کرد و گفت: این مسائل باید در شورای اطلاع‌رسانی با حضور نمایندگان رسانه‌ها دسته‌بندی و برای هرکدام راهکار مشخصی تعیین شود.

رحمانی مسئولیت جمع‌بندی و پیگیری این مطالبات را به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار کرد و افزود: مسائل خبرنگاران باید به صورت مشخص احصا و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

وی همچنین از تکمیل و تجهیز ساختمان خانه مطبوعات استان خبر داد و گفت: سال گذشته وعده داده شد ساختمان خانه مطبوعات تحویل شود که این وعده عملی شد و امسال نیز از محل اعتبارات توازن، اعتبار لازم برای تجهیزات آن تأمین شده است.

رحمانی اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تجهیزات خانه مطبوعات نیز به‌زودی تأمین و ساختمان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

دفاع استاندار از وضعیت انتصابات

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده درباره سرپرستی برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: قانون ابعاد مختلفی دارد؛ از یک طرف مقرر کرده سرپرستی بیش از چهار ماه نباشد و از سوی دیگر به فردی که در گزینش رد شده اجازه اعتراض و طی مراحل قانونی داده است.

وی افزود: نباید یک‌طرفه قضاوت کنیم. بر اساس ارزیابی وزارتخانه‌ها، مدیران فعلی جزو نفرات برتر عملکردی هستند و دستگاه‌های مربوطه نیز در حال پیگیری مسائل قانونی آنها هستند تا این توانمندی‌ها از دست نرود.

رحمانی بر ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارتباط مستمر مدیران با رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: وقتی من شخصاً پاسخگوی تماس‌ها و پیام‌های خبرنگاران هستم، مدیران روابط عمومی باید در این زمینه پیش‌قدم‌تر باشند.

وی تصریح کرد: هیچ موضوع پنهانی نداریم و هرچه ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها شفاف‌تر باشد، به نفع استان خواهد بود.

اجرای پروژه‌های بزرگ در کهگیلویه و بویراحمد

رحمانی در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی در استان اظهار کرد: طی دو سال گذشته پروژه‌های بزرگی از جمله اتصال آزادراه، سامانه انتقال آب از سد تنگ‌سرخ، پالایشگاه‌های منطقه ویژه اقتصادی، میدان گازی مختار، کارخانه فولاد ۸۰۰ هزار تنی در دنا و احداث بزرگراه دهدشت ـ خیرآباد تعریف و وارد مرحله اجرا شده‌اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۴ پروژه بزرگ عمرانی با اعتبارات هزاران میلیارد تومانی در استان در حال اجراست، افزود: پروژه دشت‌روم با اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از بهره‌برداری بیمارستان زاگرس با اعتبار یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: مجموع پروژه‌هایی که امسال افتتاح می‌شوند، بیش از ۱۸۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان است.

تأکید بر پیوست رسانه‌ای برای پروژه‌های بزرگ

رحمانی نقش رسانه‌ها را در روند توسعه استان مهم دانست و گفت: یک خبر نادرست می‌تواند روند اجرای یک پروژه را متوقف کند؛ بنابراین خبرنگاران باید ضمن نقد عملکردها، در انعکاس روند توسعه و پیشرفت پروژه‌ها نیز نقش سازنده‌ای داشته باشند.

وی پیشنهاد کرد برای پروژه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان پیوست رسانه‌ای تعریف شود تا اطلاع‌رسانی درباره این طرح‌ها دقیق، مستمر و منسجم باشد.

استاندار افزود: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح، مردم را در جریان روند اجرای پروژه‌ها قرار دهند و از ایجاد ابهام و انتشار اخبار نادرست جلوگیری کنند.

کاهش جرایم خشن و نزاع دسته‌جمعی

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شاخص‌های امنیتی و اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: در ۲۵ شاخص امنیتی و اجتماعی، استان در پنج شاخص رتبه نخست را کسب کرده و در ۱۳ شاخص نیز ارتقای چشمگیری داشته است.

وی افزود: جرایم خشن ۴۴ درصد و نزاع دسته‌جمعی نیز حدود ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه خودکشی و تصادفات درون‌شهری گفت: برای کاهش این آسیب‌ها هیئت اندیشه‌ورز تشکیل شده و سیاست معلم‌محوری در ۲۵۰ مدرسه استان در حال اجراست.

پیگیری ارتقای تقسیمات کشوری

رحمانی همچنین از پیگیری ارتقای سه شهرستان و ۱۱ بخش استان در هیئت وزیران خبر داد و گفت: این موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم با طی مراحل قانونی به نتیجه برسد.

وی در حوزه فرهنگی نیز از تکمیل سینمای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: سینما آماده افتتاح است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مجتمع فرهنگی و هنری یاسوج نیز پس از حدود دو دهه تعطیلی، با اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیس‌جمهور، مجدداً فعال خواهد شد.

رحمانی در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه استان گفت: خسته نمی‌شویم و تا رفع کامل مشکلات پای کار هستیم.

وی همچنین از دغدغه‌های خبرنگاران و پیگیری مطالبات آنان تقدیر کرد و از خبرنگارانی که در این نشست مطالبات و مسائل حوزه رسانه را مطرح کردند، قدردانی کرد.