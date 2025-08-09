  1. استانها
دولت با تمام توان در پی رفع مشکلات اقتصادی است

گرگان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، با اشاره به مشکلات اقتصادی و قطعی برق در برخی نقاط کشور گفت: دولت با تمام توان در حال تلاش برای رفع این مشکلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر، شامگاه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم از تلاش‌های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و خدمات‌رسانی به مردم در شرایط سخت فعلی خبر داد.

کیانمهر با اشاره به مشکلاتی همچون قطعی برق و شرایط اقتصادی گفت: دولت با وجود مشکلات فراوان، همچنان در تلاش است تا با اقدامات خود، به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند و تلاش می‌کند تا شرایط برای همگان بهتر شود.

وی در ادامه تأکید کرد: با وجود این مشکلات، همچنان باید به اتحاد و همکاری مردم توجه کنیم، زیرا همه ما ایرانی هستیم و باید در کنار هم به حل مسائل موجود بپردازیم. قطعی برق و مشکلات دیگر در برخی مناطق، از جمله چالش‌هایی است که باید به صورت جدی پیگیری شود.

کیانمهر همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده از سوی برخی افراد نسبت به عملکرد دولت، گفت: ما در دولت تلاش می‌کنیم که هرچه در توان داریم برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور به کار بگیریم. ما می‌خواهیم برای رفاه مردم و رفع نیازهای آن‌ها گام برداریم.

وی افزود: ایران کشوری است که باید همه به آینده امیدوار باشیم. با همت و تلاش جمعی، می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.

