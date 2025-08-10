به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور صبح یکشنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت تردد زائران از پایانه مرزی مهران بازدید کرد.

به گفته وی، بازگشت زائران تا حدودی آغاز شده و تاکنون حدود یک‌سوم زائران به کشور بازگشته‌اند.

سردار رادان گفت: با آغاز تدریجی بازگشت زائران از مرز مهران، اقدامات لازم برای مدیریت تردد در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، زائران عزیز بدون مشکل به وطن بازگردند.

وی تأکید کرد: همه ظرفیت‌های انتظامی و خدماتی در مرز مهران برای تسهیل عبور و مرور زائران به کار گرفته شده است.