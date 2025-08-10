به گزارش خبرگزاری مهر، مریم احمدنصر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اعلام این خبر گفت: توزیع دارو تنها باید از طریق داروخانه‌های مستقر در پایانه مرزی و مراکز درمانی دارای مجوز انجام شود و هرگونه عرضه دارو توسط موکب‌ها یا افراد فاقد صلاحیت، تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: داروهای مورد نیاز زائران توسط داروخانه مرکز بهداشتی و درمانی شهید سلیمانی مرز مهران تأمین و با نظارت کامل کارشناسان دارویی عرضه می‌شود تا از مصرف داروهای تاریخ‌گذشته، تقلبی یا نامتناسب با وضعیت بیماران جلوگیری شود.

معاون غذا و دارو ادامه داد: طی بازدید کارشناسان معاونت غذا و دارو از موکب‌های مرز مهران و مشاهده یک موکب در حال ارائه خدمات دارویی، از توزیع و تجویز هرگونه خدمات دارویی جلوگیری شد و تذکرات لازم در این خصوص ارائه گردید و موکب مذکور نیز تعطیل شد.