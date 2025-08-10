  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

سردار رادان: جهادگرانه در خدمت زائران اربعین هستیم

فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ارتقای خدمات و حفظ سلامت زائران در بازگشت اربعین، از تلاش یگان‌های انتظامی برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در جریان بازدید از پایانه مرزی مهران و حضور در جلسه قرارگاه اربعین، با اشاره به اهمیت رضایت‌مندی زائران و کارفرمای اصلی این مأموریت که امام حسین (ع) است، گفت: سال به سال عملیات اربعین در حوزه انتظامی به سمت پویایی بیشتری حرکت می‌کند.

وی افزود: ضرورت دارد جلسات قرارگاه اربعین منظم برگزار شود تا مشخص شود چه اقداماتی انجام داده‌ایم، چه کارهایی باید انجام دهیم تا نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با یادآوری روحیه همبستگی و ایثار کارکنان انتظامی در ایام جنگ ۱۲ روزه و اربعین حسینی، تأکید کرد: این روحیه باید در همه فصول و ایام سال جاری باشد.

این مقام ارشد انتظامی کشور با بیان اینکه موفقیت زمانی حاصل می‌شود که جهادگرانه کار کنیم، اظهار کرد: فرهنگ مجاهدت را بایستی در همه حوزه‌ها به ویژه فرهنگی و انتظامی به‌کار ببریم.

سردار رادان با تأکید بر ضرورت زنده نگاه داشتن یاد شهدا خصوصاً شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: پلیس، تصاویر شهدای سپاه، ارتش و فراجا را در کنار هم به زائران ارائه کند تا یاد و خاطره شهدا در مسیر زیارت زنده بماند.

وی هم‌پوشانی بین پلیس‌ها را عاملی مهم در ارتقا خدمات به زائران حسینی، دانست و افزود: سامانه سجاد به‌واسطه همکاری پلیس امنیت و معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا ایجاد شد و اکنون در پلیس گذرنامه، سرعت و دقت توأمان مورد توجه قرار گرفته است، تطبیق مشخصات و عکس زائران در گیت‌ها، نمونه‌ای از این ترکیب موفق است.

فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز روند بازگشت زائران گفت: حدود یک‌سوم زائران به کشور بازگشته‌اند و در برخی مرزها، آمار خروج از مرزهای کشور، کمتر از ورود به کشور است و این نشانگر آغاز موج بازگشت در برخی از مرزهای اربعینی است.

وی با بیان اینکه در بازگشت، زائران خسته‌تر هستند و احتمال بروز حوادث جاده‌ای بیشتر است، گفت: پلیس راه و راهور باید توجه ویژه‌ای به این مرحله داشته باشند تا خدایی ناکرده شاهد بروز تصادفات در جاده‌های اربعینی نباشیم.

سردار رادان در پایان تأکید کرد: یگان‌های انتظامی در مسیر بازگشت، باید با تکریم زائران، از آنان بخواهند که پس از استراحت کافی به منازل خود بازگردند و حتی اگر لازم شد، از آنان التماس کنند تا با استراحت کامل راهی خانه شوند، چرا که هدف پلیس پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت زائران است.

