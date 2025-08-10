سردار رادان: جهادگرانه در خدمت زائران اربعین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در جریان بازدید از پایانه مرزی مهران و حضور در جلسه قرارگاه اربعین، با اشاره به اهمیت رضایت‌مندی زائران و کارفرمای اصلی این مأموریت که امام حسین (ع) است، گفت: سال به سال عملیات اربعین در حوزه انتظامی به سمت پویایی بیشتری حرکت می‌کند.

وی افزود: ضرورت دارد جلسات قرارگاه اربعین منظم برگزار شود تا مشخص شود چه اقداماتی انجام داده‌ایم، چه کارهایی باید انجام دهیم تا نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با یادآوری روحیه همبستگی و ایثار کارکنان انتظامی در ایام جنگ ۱۲ روزه و اربعین حسینی، تأکید کرد: این روحیه باید در همه فصول و ایام سال جاری باشد.

این مقام ارشد انتظامی کشور با بیان اینکه موفقیت زمانی حاصل می‌شود که جهادگرانه کار کنیم، اظهار کرد: فرهنگ مجاهدت را بایستی در همه حوزه‌ها به ویژه فرهنگی و انتظامی به‌کار ببریم.

سردار رادان با تأکید بر ضرورت زنده نگاه داشتن یاد شهدا خصوصاً شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: پلیس، تصاویر شهدای سپاه، ارتش و فراجا را در کنار هم به زائران ارائه کند تا یاد و خاطره شهدا در مسیر زیارت زنده بماند.

وی هم‌پوشانی بین پلیس‌ها را عاملی مهم در ارتقا خدمات به زائران حسینی، دانست و افزود: سامانه سجاد به‌واسطه همکاری پلیس امنیت و معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا ایجاد شد و اکنون در پلیس گذرنامه، سرعت و دقت توأمان مورد توجه قرار گرفته است، تطبیق مشخصات و عکس زائران در گیت‌ها، نمونه‌ای از این ترکیب موفق است.

فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز روند بازگشت زائران گفت: حدود یک‌سوم زائران به کشور بازگشته‌اند و در برخی مرزها، آمار خروج از مرزهای کشور، کمتر از ورود به کشور است و این نشانگر آغاز موج بازگشت در برخی از مرزهای اربعینی است.

وی با بیان اینکه در بازگشت، زائران خسته‌تر هستند و احتمال بروز حوادث جاده‌ای بیشتر است، گفت: پلیس راه و راهور باید توجه ویژه‌ای به این مرحله داشته باشند تا خدایی ناکرده شاهد بروز تصادفات در جاده‌های اربعینی نباشیم.

سردار رادان در پایان تأکید کرد: یگان‌های انتظامی در مسیر بازگشت، باید با تکریم زائران، از آنان بخواهند که پس از استراحت کافی به منازل خود بازگردند و حتی اگر لازم شد، از آنان التماس کنند تا با استراحت کامل راهی خانه شوند، چرا که هدف پلیس پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت زائران است.