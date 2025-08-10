به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس در اطلاعیهای اعلام کرد که فرایند پیشثبتنام پذیرش بدون کنکور برای مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشتههای تعیینشده آغاز شده است.
پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس بر اساس سوابق تحصیلی بوده و داوطلبان میتوانند بدون شرکت در آزمون، در رشتههای موردنظر ثبتنام کنند.
متقاضیان ثبت نام رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صرفا" بر اساس سوابق تحصیلی می توانند با ورود به سامانه www.azmoon.org و دانلود دفترچه رشته های براساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی و سپس با مطالعه آن نسبت به ثبت نام در یکی از رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی اقدام کنند.
داوطلبان در صورت انتخاب و پذیرش در رشته های زیر می توانند در واحد علوم و فناوری پردیس از مهر ماه ۱۴۰۴ شروع به تحصیل کنند.
قابل ذکر است در این اطلاعیه آمده که کلیه رشته های واحد علوم و فناوری پردیس دارای نظام آموزشی تمام وقت هستند.
