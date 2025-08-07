به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید جلیل حسینی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در نامه‌ای به دکتر نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: کلیه آزمون‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی بایستی به صورت حضوری برگزار گردد.

متن نامه به شرح زیر است:

بازگشت به نامه شماره ٤٧٩/‏۴ ص مورخ ۷/‏۵/‏١٤٠٤ مقتضی است بر اساس بند شماره ۲ نامه شماره ۵۰۰/۱۷۲۸/ د مورخ ۱٤۰٤/٤/۹ مبنی بر امکان تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری آزمون‌های پایان ترم در دانشگاه‌ها با رعایت فاصله دو هفته از اعلام زمان برگزاری آزمون اقدام گردد.

ضمناً بر اساس تصمیم متخذه در حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع کلیه آزمون‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی بایستی بصورت حضوری برگزار گردد.