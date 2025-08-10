  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

تکذیب هرگونه آزمون در گروه علوم پزشکی آزاد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد با تکذیب برگزاری هرگونه آزمون در گروه پزشکی، بخشنامه منتشر شده در فضای مجازی را جعلی و فاقد اعتبار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار اطلاعیه ای از سوی دانشگاه آزاد که در آن به برگزاری امتحانات مجازی جاماندگان اشاره شده بود، مهدی کدخدا زاده، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت خطاب به معاونت علوم پزشکی آزاد از ابطال امتحانات مجازی دانشجویان گروه علوم پزشکی خبر داد.

وی اعلام کرد، با توجه به بخشنامه معاون آموزشی وزارت بهداشت کلیه امتحانات برگزار شده بصورت مجازی فاقد اعتبار بوده و در دبیرخانه مربوط تایید نخواهد شد.

علیرضا خوشدل رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به این نامه گفت: تا کنون هیچ امتحانی برگزار نشده و تمام واحدهای دانشگاه آزاد منتظر ابلاغیه رسمی از سوی سازمان مرکزی هستند.

وی افزود: بخشنامه‌های منتشر شده در این خصوص صحیح نیستند و از سازمان مرکزی صادر نشده‌اند.

خوشدل تاکید کرد که اطلاع‌رسانی‌ها باید به صورت رسمی از طریق سازمان مرکزی انجام شود تا از ایجاد سردرگمی در میان دانشجویان جلوگیری شود و هرگونه اعلام نظر از سوی روسای واحدها بدون هماهنگی، صحیح نیست.

