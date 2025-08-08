به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اخیر حوزه آموزش عالی کشور شاهد مجموعهای از تصمیمها و تحولات مهم بود. در این روزها زمان شروع سال تحصیلی جدید و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف اعلام شد.
در مرور خبرهای این هفته (۱۱ تا ۱۷مرداد) به بررسی مهمترین اخبار حوزه آموزش عالی و دانشگاهها میپردازیم.
زمان شروع سال تحصیلی جدید اعلام شد
بر اساس اعلام معاون آموزشی وزارت علوم؛ شروع سال تحصیلی برای دانشجویان جاری دانشگاهها اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه خواهد بود اما هر دانشگاهی در این زمینه متناسب با شرایط خود تصمیم میگیرد. با توجه به تأخیر در برگزاری نوبت دوم کنکور و آمادهسازی سوابق تحصیلی، اعلام نتایج از نیمه مهر ماه به بعد خواهد بود و پیشبینی میشود ورودیهای جدید از ۲۶ مهرماه وارد دانشگاه شوند.
ظرفیت پذیرش کنکورهای سراسری، ارشد و دکتری اعلام شد
بر اساس اعلام معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به جزئیات سه آزمون مهم سال جاری گفت: بیش از ۱۴۰ هزار داوطلب در کنکور دکتری شرکت کردند؛ حدود ۱۵ هزار نفر تا پایان شهریور پذیرفته خواهند شد. همچنین با حضور ۴۰۰ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد، حدود ۱۳۵ هزار نفر پذیرش خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: بیش از ۸۲۲ هزار داوطلب در آزمون سراسری شرکت کردند؛ ظرفیت پذیرش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حدود ۴۸۰ هزار نفر خواهد بود.
مخالفت وزارت بهداشت با برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد به صورت مجازی
معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای به معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعلام کرد: کلیه آزمونهای دانشگاههای علوم پزشکی بایستی به صورت حضوری برگزار شود.
پذیرش دانشجوی نوبت دوم در دانشگاه تهران متوقف میشود
محمد حسین امید؛ رئیس دانشگاه تهران اعلام کرد: از سال آینده پذیریش دانشجوی نوبت دوم در دانشگاه متوقف میشود؛ چرا که دانشجوی نوبت دوم هزینههایش چند برابر شهریهای است که میپردازد و در حالی که قرار بود دانشجوی نوبت دوم هیچگونه حمایت تعرفهای یا تسهیلات نداشته باشد، در حال حاضر ما مجبوریم به دانشجویان نوبت دوم نیز مانند دانشجویان دیگر خدمات رفاهی ارائه بدهیم و شهریه پرداختی این دانشجویان، از یارانه غذایی که به این دانشجویان میدهیم کمتر است و این با هیچ منطقی سازگار نیست.
تبدیل وضعیت اساتید پیمانی به رسمی آزمایشی به دانشگاهها واگذار شد
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها واگذاری اختیار تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی را به دانشگاهها ابلاغ کرد.
پاسخ معاون وزیر علوم به درخواست دانشجویان برای برگزاری مجازی امتحانات
معاون آموزشی وزارت علوم درپاسخ به درخواست شوراهای صنفی دانشجویی مبنی بر برگزاری امتحانات به صورت مجازی گفت: بر اساس ابلاغیه وزارت علوم به دانشگاهها، امتحانات حضوری برگزار خواهد شد.
توقف جذب دانشجوی بیضابطه در دانشگاه تهران از مهرماه
محمد حسین امید؛ ٰرئیس دانشگاه تهران ضمن انتقاد از مداخله دولتها در امور دانشگاه گفت: دلیل اینکه در کشور از دانشگاه و دستاوردهای آن در نظام حکمرانی استفاده نمیشود، ضعف دانشگاه نیست، بلکه احساس بینیازی دولتمردان به استفاده از دانشگاه است و این در حالی است که بیشتر دولتها در امور دانشگاه مداخله هم میکنند و متأسفانه آموزش عالی در ایران، تصمیمگیرنده نهایی در مورد خودش نیست و خواسته و ناخواسته، ساختار حکمرانی ما این معضل را دارد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در دانشگاه تهران، برخی از رشتهها که شرایط مشخصی نداشتند، با وجود فشارهای سیاسی فراوان، جمع و یا ادغام شدند و برخی پردیسها نیز تعطیل شدند و از اول مهرماه امسال هم دیگر جذب دانشجوی بیضابطه نخواهیم داشت؛ چون توان دانشگاه را میگیرد و نام دانشگاه و اعتبار آن را مخدوش میکند.
تائید حکم ۱۱ رئیس دانشگاه و مشخص شدن رئیس دانشگاه تهران پس از نزدیک به یک سال
بر اساس اعلام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در در جلسه روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی محمد حسنزاده محمودآباد (دانشگاه محقق اردبیلی)، علیرضا افشاریفر (دانشگاه شیراز)، حمید طاهری (دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین)، عادل سی و سه مرده (دانشگاه کردستان)، محمود پریپور (دانشگاه صنعتی همدان)، ابراهیم صالحی عمران (دانشگاه مازندران)، محمودرضا زادباری (دانشگاه ارومیه)، محمود مهرداد شکریه (دانشگاه علم و صنعت ایران)، دکتر حسن ساریخانی (دانشگاه بینالمللی گروه D۸) و دکتر فریبا محمدی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) به عنوان رؤسای دانشگاههای مربوطه مورد تأیید قرار گرفتند.
به گفته خسروپناه؛ گزینه پیشنهادی برای ریاست دانشگاه تهران نیز در این جلسه بررسی شد و با رأی اعضای کمیته، محمدحسین امید به عنوان رئیس دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت.
تعیین تکلیف ردیفهای قدیمی جذب هیئت علمی
محمدعلی کینژاد رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آخرین وضعیت تخصیص ردیفهای استخدامی فراخوانهای سالهای گذشته گفت: مجوز تخصیص برای ۳۹۹ نفر از باقیماندههای ردیف استخدامی وزارت علوم به دانشگاهها داده شده است.
وی افزود: همچنین مقرر شده بود ۴۶۷ نفر از متقاضیان جذبشده وزارت علوم برای تخصیص ردیف استخدامی به سازمان اداری و استخدامی معرفی شوند، منتهی با توجه به جلسهای که وزیر علوم و مسئول سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت داشتند، مقرر شد ردیفهای استخدامی بلاتکلیف فراخوانهای سالهای گذشته تا سال ۱۴۰۳ ، تعیین تکلیف و تمام شود بنابراین دیگر موردی باقی نخواهد ماند.
خوابگاههای دانشگاه امیرکبیر تجمیع میشوند
سید ابوالفضل میردهقان؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه این دانشگاه برای تجمیع خوابگاههای دانشجویی خبر داد و گفت: ما در زمینه خوابگاهها بحث تجمیع خوابگاه دانشجویی را در دستور کار قرار دادیم و قرار است خوابگاههای دانشگاه را از حالت پراکندهای که در حال حاضر داریم به سمت فرآیند متمرکز کردن خوابگاهها تا جای ممکن پیش ببریم.
دعوت وزیر علوم از انجمنهای علمی برای ارائه پیشنهاد در زمینه رشد علمی
وزیر علوم در نامهای از انجمنهای علمی اساتید، دعوت کرد با توجه به شرایط کنونی و نیاز کشور، پیشنهادهای سیاستی خود بهمنظور پیشرفت دانش و فناوری را ارائه دهند.
تمدید مهلت دفاع از پایان نامه به دلیل چالشهای جنگ
معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای اعلام کرد: به دانشگاه ها اجازه داده میشود نسبت به تمدید مهلت دفاع از پایان نامه رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حداکثر تا ۳۰ مهرمساعدت شود.
افزایش نرخ غذای دانشجویان پزشکی تا ۳هزار تومان در هر وعده
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه نرخ غذای دانشجویی هنوز نهایی نشده، گفت: نرخ غذا در هر وعده بین ۲ تا ۳ هزار تومان افزایش خواهد داشت و اعداد و ارقام نهایی به زودی ابلاغ خواهد شد.
پیوستن ۵۱ دانشگاه بزرگ به شبکه ملی کتابخانههای دانشگاهی
رئیس ایرانداک از پیوستن ۵۱ دانشگاه بزرگ به شبکه ملی کتابخانههای دانشگاهی و تحقق آرزوی دانشگاهیان برای جستجوی کتاب بدون مراجعه به کتابخانهها و سایتهای مختلف خبر داد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد از کتابخانههای دانشگاهی معتبر وزارت علوم در این مجموعه عضو هستند. این آمادگی وجود دارد که کوچکترین کتابخانههای دانشگاهی هم عضو این شبکه بشوند. ۲۳ دانشگاه نیز در حال حاضر در صف ورود به سامانه هستند. از این طریق با جستجو در فهرستگان منابع کتابخانهای میتوان علاوه بر اینکه کتابخانههای دارای یک کتاب را جستجو کرد، بلکه آماده بودن کتاب برای امانت نیز مشخص میشود.
بهزودی طرح شهر دانشجوی جهاد دانشگاهی رونمایی میشود
علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به طرح «شهر دانشجو» گفت: هدف ما افزایش حضور دانشجویان در جهاد است. بر این اساس، سامانهای طراحی شده که هر دانشجویی میتواند با عضویت افتخاری، عادی یا فعال به جهاد بپیوندد و از مزایای آن بهرهمند شود. این طرح بهزودی رونمایی خواهد شد.
رئیس مرکز حراست وزارت علوم منصوب شد
حسین سیمایی صراف وزیر علوم با صدور حکمی، اصغر بیات را بهعنوان رئیس مرکز حراست وزارت علوم منصوب کرد.
