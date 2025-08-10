تاکید دانشگاه آزاد بر رویکرد متفاوت در حل مسائل جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ازاد اسلامی، جلسه بررسی برنامه عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان مبتنی بر سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور محمد علی نادی معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و معین استان گیلان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و جمعی از روسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، در واحد رشت برگزار شد .

محمد علی نادی معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب بالاخص شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خصوصا دانشمند شهید محمد مهدی طهرانچی، اظهار داشت: سند تحول و تعالی که توسط طهرانچی طراحی شد که مبنای تمامی اقدامات محسوب می‌شود و ایشان به وفاداری به این سند در تمامی معاونت‌ها اعم از علوم تربیتی و مهارتی، علوم انسانی و هنر و فنی و مهندسی تأکید داشتند و در تمامی مراحل، راهبری معاونین و رؤسای استان‌ها در مسیر تحقق این اهداف با صبر و آرامش خاصی از سوی ایشان انجام می‌گرفت.

وی با اشاره به تأکید رئیس شهید دانشگاه آزاد اسلامی بر حفظ کرامت کارکنان و اساتید این دانشگاه، تصریح کرد: آنچه در این فرآیند تحول حائز اهمیت است نه‌تنها اعتقاد به ضرورت تغییر، بلکه همراهی و مشارکت همکاران در این مسیر است و طهرانچی به اخلاق سازمانی و حفظ کرامت تمامی اعضای مجموعه، به‌ویژه کارمندان و اعضای هیئت علمی توجه ویژه‌ای داشتند. رویکرد ایشان بر این اصل استوار بود که تحول باید در فضایی همراه با آگاهی، تبیین و تعامل صورت گیرد؛ چراکه آگاهی به شکل‌گیری دانایی منجر شده و این دانایی زمینه‌ساز توانایی‌های جدید می‌شود.

نادی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس برنامه ریزی انجام شده تحت فرماندهی یک رئیس راهبری می شود که در حال حاضر در بالاترین سطحی که در کشور برنامه ریزی می شود، دانشگاه آزاد اسلامی دارای غنی ترین و بهترین برنامه بوده که بر اساس سند تحول و تعالی دانشگاه و بسته های کاری ابلاغ شده، اقدام می کند.

معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، خاطر نشان کرد: واحد های دانشگاهی باید با جدی گرفتن شاخص های سند تحول و تعالی ، اقدام کنند و بر اساس این شاخص ها برنامه ریزی و مدل های برون رفت از وضعیت حاضر را جدی بگیرند و با توجه به داشتن پتانسیل ها و ظرفیت های موجود نسبت به تغییر رویه های موجود، کوشا باشند .

معین دانشگاه آزاد اسلامی گیلان ، تاکید کرد : جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بسیار بالا است و این دانشگاه باید بتواند در جهت برطرف کردن مشکلات مالی خود، تلاش نماید و با استفاده بهینه از نیروها و اثر بخشی آنان در جهت برنامه ریزی صحیح اقدام کند تا این فرصت ها به تهدید ، تبدیل نگردند. روسای واحد های دانشگاهی نیز باید برای تک تک افراد و نیروهای موجود، کارنامه آموزشی ، پژوهشی و ... عملکرد صادر کنند تا اثربخشی آنان در واحد های دانشگاهی مشخص گردد.

نادی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه اجتماعی است، ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی دارای حرفی متفاوت است و نتایج آن در زندگی ، شغل و مسائل اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دیده می شود و باید از حل مسائل درگیر جامعه با آن ، برنامه ریزی کند تا از آن به درآمدزایی برسد. باید نظام عرضه و تقاضا در شهرها شناسایی گردد چرا که کلیه اقدامات و فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی ، در جهت اعتلای کشور است و روسای واحد های دانشگاهی استان باید با ارتباط گیری بموقع با مدیران شهرستان، ضمن شناسایی این نیازها در حوزه های خدماتی و صنایع ،درآمدزایی ، حوزه های اعضای هیات علمی و کارمندان و حوزه فن آوری و نوآوری، اقدام کنند.

معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، تاکید کرد: واحد های دانشگاهی باید برنامه مدون بودجه خود را بر اساس سند تحول و تعالی دانشگاه، ارائه دهند و باید تلاش کنند تا به حالت پایداری در اقتصاد برسند و در برنامه ریزی، مدل های مختلف آموزش ، پژوهش و ... را ، مدنظر قرار دهند .

نادی ارتباط با صنایع را مهم دانست و تصریح کرد: ارتباط با صنعت موجب به روز رسانی واحد ها می گردد و با این به روزرسانی نیاز جامعه مشخص می گردد. دانشگاه آزاد اسلامی با تعیین گروههای تخصصی مسئله یاب در شناسایی مشکلات جامعه و صنایع پیش قدم شده است و با ارایه راهکارهای جدید باید نسبت به رفع مشکلات استانی، در کنار مسئولین استانی اقدام کنند.

معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه تمرکز بر تمامی اجزای واحد های دانشگاهی را خواستار شد و افزود: تمرکز بر روی تمامی اجزای واحد های دانشگاهی استان گیلان می تواند در پخش و تعیین ماموریت های آنان مطابق بر سند تحول و تعالی دانشگاه موثر باشد همچنین تعیین ماموریت های جدید برای اعضای هیات علمی مشخص خواهد کرد.