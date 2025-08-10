الزام دانشجویان دانشگاه آزاد به گذراندن درس انس با قرآن

به گزراش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد که کلیه دانشجویان در هر نیم‌سال تحصیلی، حتی در ترم آخر و ترم تابستان، تنها مجاز به اخذ «یک درس» از دروس معارف هستند.

البته دانشجویان ترم آخر با تأیید مدیر گروه می‌توانند تا دو درس معارف اخذ کنند.

بر اساس این اطلاعیه، گذراندن درس «انس با قرآن» برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به بعد که این درس را در مقاطع قبل نگذرانده‌اند، الزامی است.

همچنین تاکید شده است که دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته نیازی به اخذ تمام دروس مندرج در جدول دروس معارف ندارند و باید تنها ۱۷ واحد از این دروس را انتخاب و بگذرانند.

در پایان، دانشگاه آزاد توصیه کرده است که دانشجویان برای اطلاع از شیوه دقیق اخذ دروس معارف، مانند گذشته با آموزش دانشکده محل تحصیل خود هماهنگی لازم را انجام دهند.