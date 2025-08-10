  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

الزام دانشجویان دانشگاه آزاد به گذراندن درس انس با قرآن

الزام دانشجویان دانشگاه آزاد به گذراندن درس انس با قرآن

دانشگاه آزاد اسلامی در تازه‌ترین تصمیم خود، گذراندن واحد درسی جدیدی را برای دانشجویان برخی رشته‌ها اجباری اعلام کرد.

به گزراش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد که کلیه دانشجویان در هر نیم‌سال تحصیلی، حتی در ترم آخر و ترم تابستان، تنها مجاز به اخذ «یک درس» از دروس معارف هستند.

البته دانشجویان ترم آخر با تأیید مدیر گروه می‌توانند تا دو درس معارف اخذ کنند.

بر اساس این اطلاعیه، گذراندن درس «انس با قرآن» برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به بعد که این درس را در مقاطع قبل نگذرانده‌اند، الزامی است.

همچنین تاکید شده است که دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته نیازی به اخذ تمام دروس مندرج در جدول دروس معارف ندارند و باید تنها ۱۷ واحد از این دروس را انتخاب و بگذرانند.

الزام دانشجویان دانشگاه آزاد به گذراندن درس انس با قرآن

در پایان، دانشگاه آزاد توصیه کرده است که دانشجویان برای اطلاع از شیوه دقیق اخذ دروس معارف، مانند گذشته با آموزش دانشکده محل تحصیل خود هماهنگی لازم را انجام دهند.

کد خبر 6556019
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها