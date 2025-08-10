به گزارش خبرنگار مهر، سریال تاریخی «گذرگاه» به کارگردانی جواد میرزا آقازاده این روزها درحال تصویربرداری است و در ۲۵ قسمت قرار است به تولید برسد.

نویسنده این سریال سید امین حسینیون است که داستان یک جوانی انقلابی را روایت می‌کند که بعد از انقلاب به دنبال گشودن یک راز است.

بازیگران «گذرگاه» شامل حمیدرضا پگاه، لیلا زارع، مهدی فخیم زاده هستند و بازیگران دیگری هم قرار است به مجموعه اضافه شوند.

این سریال محصولی از سیمافیلم است که این روزها سریال های مختلفی در موضوعات و سوژه‌های مختلف در دست تولید دارد.

بخشی از این سریال‌ها با کارگردانان کمتر شناخته شده یا کارگردانانی که اولین تجربه خود را می گذرانند، ساخته می شود.

جواد میرزاآقازاده پیش از این کارگردانی چند اثر از جمله یک مینی سریال را بر عهده داشته است و محمد مصری پور تهیه کننده سریال نیز اخیراً تهیه کننده سریال «ناریا» بود که از شبکه یک سیما پخش شد.