۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۳

ثبت الکترونیکی تنها ۱۰ درصد معاملات توسط مشاوران املاک

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از ثبت الکترونیکی تنها ۱۰ درصد معاملات توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با بیان اینکه آمار ثبت قراردادها در این سامانه نسبت به تعداد معاملات املاک بسیار ناچیز است، گفت: مشاوران املاکی که در ثبت معاملات خود در این سامانه کوتاهی کنند، در مرحله اول جریمه شده و پروانه فعالیت آنها تعلیق خواهد شد.

فرهادی اضافه کرد: در صورت تکرار تخلف، علاوه بر جریمه سنگین، پروانه فعالیت این مشاوران ابطال شده و آنها دیگر مجاز به فعالیت در این حرفه نخواهند بود.

فرهادی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مربوط به عدم ثبت معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط مشاوران املاک، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ اطلاع دهند.

