به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای مردادماه ۱۴۰۴، پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگانهای انتظامی کشور در سلسله عملیاتی هماهنگ و گسترده، موفق به کشف و ضبط مقادیر چشمگیری از مواد مخدر سنتی و صنعتی شدند؛ عملیاتی که در نقاط مختلف کشور از ایستگاه راهآهن گرفته تا فرودگاه بینالمللی و مناطق شهری تهران اجرا شد و نشان داد که قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر، از پیچیدهترین روشها و شگردهای جاسازی استفاده میکنند.
فرودگاه امام؛ تریاک در اجاق و شیشه در کلهپاچه
یکی از کشفیات قابل توجه در روزهای اخیر، به کشف ۳۴ کیلوگرم تریاک از داخل یک اجاق گاز صنعتی مربوط میشود. به گفته سرهنگ ابراهیم حاجی حسینلو، فرمانده پلیس فرودگاههای کشور، این محموله که به مقصد خارج از کشور ارسال میشد، توسط مأموران در گیت کنترل مرسولات فرودگاه امام خمینی (ره) شناسایی شد. مواد مخدر به طرز بسیار ماهرانهای در بدنه اجاق جاسازی شده بود.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد. در عملیات دیگری در همین فرودگاه، مأموران پلیس هنگام بازرسی وسایل دو مسافر خروجی، موفق به کشف ۴.۸ کیلوگرم شیشه مایع شدند که در داخل قوطیهای کنسرو کلهپاچه بهصورت محلول جاسازی شده بود. این مورد یکی از نمونههای نادر استفاده از مواد غذایی کنسروی برای استتار شیشه مایع محسوب میشود.
تریاک در سقف واگن؛ پایان سفر مخفیانه در بندرعباس
در ایستگاه راهآهن بندرعباس نیز، نیروهای پلیس راهآهن کشور پس از پیاده شدن مسافران قطار تهران–بندرعباس، به رفتار مشکوک یکی از مسافران که در سرویس بهداشتی مخفی شده بود، مظنون شدند. سرهنگ جمشید محبتخانی، فرمانده پلیس راهآهن کشور، گفت: پس از باز کردن درب سرویس و بررسی آن، ۱۰ سانت شیشه به همراه وسایل استعمال و همچنین ۵۸ کیلوگرم تریاک از سقف سرویس بهداشتی کشف شد. متهم این پرونده دارای چندین سابقه کیفری از جمله حمل مواد، سرقت و جابجایی اتباع غیرمجاز بود.
کارگاه مخفیانه تولید قرصهای مخدر در خاورشهر
در عملیات دیگری، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری موفق شد یک کارگاه تولید غیرمجاز قرصهای ترامادول و متادون را در منطقه خاورشهر منهدم کند. سرهنگ حسین مافی اعلام کرد: از این محل بیش از ۱۵۰ کیلوگرم قرص قاچاق و تقلبی کشف شد که قصد توزیع گسترده آن در بازار مصرف را داشتند.
این کارگاه مجهز به دستگاهها و تجهیزات پیشرفته صنعتی بود و تلاش داشت به شکلی سازمانیافته فعالیت کند. متهم اصلی این پرونده نیز در محل بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به پلیس منتقل شد.
قاچاق در قاب ظروف مسی و حوله آغشته به شیشه
در تهران نیز مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ (فاتب) موفق به شناسایی و بازداشت یکی از قاچاقچیان حرفهای شدند که در فضای مجازی، مواد مخدر را در پوشش سوغات پروازهای خارجی جابهجا میکرد.
سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، در این رابطه گفت: در مخفیگاه این فرد، ۸۵۰ گرم تریاک درون ظروف مسی و یک حوله آغشته به یک کیلو و ۳۵۰ گرم شیشه کشف شد. این قاچاقچی از مسافران ناآگاه برای انتقال محمولههای خود استفاده میکرد.
زوج قاچاقچی در پایتخت و هفت کیلو تریاک در مخفیگاه غرب تهران
در ادامه اقدامات اطلاعاتی پلیس تهران، یک زوج جوان که از استانهای شرقی کشور مواد مخدر تهیه و به تهران منتقل میکردند، در جنوب پایتخت شناسایی و دستگیر شدند. از محل سکونت این دو، ۲ کیلوگرم شیشه کشف شد.
در پروندهای دیگر، یکی از سرکردگان باسابقه قاچاق مواد که از استانهای جنوبی کشور تریاک وارد تهران میکرد، با ۷ کیلوگرم تریاک در یکی از محلات غربی تهران بازداشت شد.
مکمل بدنسازی یا پوشش قاچاق شیشه؟
مأموران پلیس فرودگاه، ۱۱ کیلو و ۶۴۵ گرم شیشه را که به صورت بسیار حرفهای در بستههای مکمل بدنسازی جاسازی شده بود، کشف کردند. این بستهها قرار بود بهعنوان بار پستی ارسال شوند.
عزم راسخ پلیس در جنگ با سوداگران مرگ
قاچاقچیان مواد مخدر همواره با استفاده از هر فرصت و بهکارگیری شیوهها و ترفندهای پیچیده، تلاش میکنند تا محمولههای خود را از دید نیروهای امنیتی و پلیس پنهان کرده و در قالبهای مختلف جابجا کنند.
از جاسازی مواد مخدر در اجاقهای گاز و بستههای مکمل بدنسازی گرفته تا حمل آنها در سرویسهای بهداشتی واگنهای قطار و حتی پوشاندن در قالب سوغات مسافران، سوداگران مرگ دست از تلاش برنمیدارند. اما پلیس با بهرهگیری از هوشیاری، دانش تخصصی، تجهیزات پیشرفته و همکاری گسترده اطلاعاتی، این نقشههای پیچیده را یکی پس از دیگری شناسایی و نقش بر آب میکند.
این اقدامات مستمر و جدی پلیس نه تنها مانع از گسترش مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی میشود، بلکه پیام روشنی به سوداگران مرگ ارسال میکند که هیچ فرصتی برای قاچاقچیان باقی نخواهد گذاشت و امنیت و سلامت جامعه در اولویت نخست نیروهای انتظامی قرار دارد.
