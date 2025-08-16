زن و مرد سارق موبایل در مترو پایتخت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت گفت: در پی اجرای طرح بررسی افراد مظنون و مشکوک در سطح ایستگاههای مترو، عوامل پلیس مترو در حین گشت زنی در ایستگاههای شهری، به دو نفر خانم و آقا که در حال زاغ زنی شهروندان بودند مشکوک شدند و آنها را زیر نظر گرفتند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان که با مشاهده مأموران بلافاصله به سرعت از محل متواری شد در یک عملیات پلیسی دستگیر و به مقر پلیس انتقال یافتند.
وی ادامه داد: در بررسیهای بیشتر از متهمان علاوه بر کشف مدارک هویتی و بانکی مربوط به سایر افراد ۲ دستگاه تلفن همراه سرقتی که به تازگی سرقت نموده بودند کشف شد.
فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت به شناسایی مالکان تلفنهای سرقتی و اعتراف متهمان به ۱۰ فقره سرقت اشاره کرد و ادامه داد: متهمان برای تکمیل تحقیقات اولیه و کشف سایر جرایم احتمالی به کلانتری منتقل شدند.
همچنین سرهنگ کرمی راد در پایان به شهروندان توصیه کرد: در زمان استفاده از حمل و نقل عمومی و مترو، همواره به اطراف خود هوشیار بوده و مراقب افراد سودجو باشند.
