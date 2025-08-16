  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

زن و مرد سارق موبایل در مترو پایتخت دستگیر شدند

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت از دستگیری سارقان جیب بر حرفه‌ای در ایستگاه مترو تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت گفت: در پی اجرای طرح بررسی افراد مظنون و مشکوک در سطح ایستگاه‌های مترو، عوامل پلیس مترو در حین گشت زنی در ایستگاه‌های شهری، به دو نفر خانم و آقا که در حال زاغ زنی شهروندان بودند مشکوک شدند و آنها را زیر نظر گرفتند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان که با مشاهده مأموران بلافاصله به سرعت از محل متواری شد در یک عملیات پلیسی دستگیر و به مقر پلیس انتقال یافتند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های بیشتر از متهمان علاوه بر کشف مدارک هویتی و بانکی مربوط به سایر افراد ۲ دستگاه تلفن همراه سرقتی که به تازگی سرقت نموده بودند کشف شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت به شناسایی مالکان تلفن‌های سرقتی و اعتراف متهمان به ۱۰ فقره سرقت اشاره کرد و ادامه داد: متهمان برای تکمیل تحقیقات اولیه و کشف سایر جرایم احتمالی به کلانتری منتقل شدند.

همچنین سرهنگ کرمی راد در پایان به شهروندان توصیه کرد: در زمان استفاده از حمل و نقل عمومی و مترو، همواره به اطراف خود هوشیار بوده و مراقب افراد سودجو باشند.

