  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در هوراند

کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در هوراند

هوراند- فرمانده انتظامی شهرستان هوراند از کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع ماری‌جوانا (گراس) در شهرستان هوراند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور مسعودی بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت: با کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع ماری‌جوانا (گراس) توسط فردی در یکی از روستاهای شهرستان، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت‌.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از تحقیقات فنی و پلیسی و حصول اطمینان از صحت موضوع، محل نگهداری مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی قضائی در اقدام غافلگیرانه موفق به کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع ماری‌جوانا (گراس) و دستگیری یک نفر متهم شدند.

این مقام انتظامی ضمن تقدیر و تشکر از حُسن همکاری شهروندان عزیز در مقابله و پیشگیری از تهیه، توزیع و قاچاق مواد مخدر، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کد خبر 6555617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها