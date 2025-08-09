کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در هوراند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور مسعودی بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت: با کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع ماری‌جوانا (گراس) توسط فردی در یکی از روستاهای شهرستان، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت‌.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از تحقیقات فنی و پلیسی و حصول اطمینان از صحت موضوع، محل نگهداری مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی قضائی در اقدام غافلگیرانه موفق به کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع ماری‌جوانا (گراس) و دستگیری یک نفر متهم شدند.

این مقام انتظامی ضمن تقدیر و تشکر از حُسن همکاری شهروندان عزیز در مقابله و پیشگیری از تهیه، توزیع و قاچاق مواد مخدر، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.