دستگیری ۳ سارق اماکن در ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در پی وقوع سرقت اماکن و معابر در محدوده شهرستان ری، در مرداد ماه ۱۴۰۴ و وصول پرونده به پلیس آگاهی شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این اقدام با جدیت در دستور کار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات محلی محدوده جغرافیای جرم و اقدامات پلیسی متهمان را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در گام بعدی با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده در بیست و چهارم مرداد ماه سال جاری مخفیگاه سارقان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: تیم عملیات پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، روز گذشته راهی مخفیگاه سارقان شدند و هر ۳ سارق را در یک عملیات منسجم دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال مسروقه کشف و به همراه سارقان به مقر پلیس منتقل شدند.

سرهنگ مافی افزود: متهمان ۲۰ الی ۴۰ ساله پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت اماکن و معابر و ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف و انگیزه خود را تأمین نیازهای مالی، عنوان نمودند که تا کنون ۲ شاکی آنان را مورد شناسایی قرار داده‌اند؛ متهمان نیز پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.