  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

دستگیری ۳ سارق اماکن در ری

دستگیری ۳ سارق اماکن در ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از انهدام و دستگیری باند ۳ نفره سرقت اماکن و معابر در ری توسط پلیس آگاهی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در پی وقوع سرقت اماکن و معابر در محدوده شهرستان ری، در مرداد ماه ۱۴۰۴ و وصول پرونده به پلیس آگاهی شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این اقدام با جدیت در دستور کار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات محلی محدوده جغرافیای جرم و اقدامات پلیسی متهمان را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در گام بعدی با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده در بیست و چهارم مرداد ماه سال جاری مخفیگاه سارقان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: تیم عملیات پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، روز گذشته راهی مخفیگاه سارقان شدند و هر ۳ سارق را در یک عملیات منسجم دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال مسروقه کشف و به همراه سارقان به مقر پلیس منتقل شدند.

سرهنگ مافی افزود: متهمان ۲۰ الی ۴۰ ساله پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت اماکن و معابر و ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف و انگیزه خود را تأمین نیازهای مالی، عنوان نمودند که تا کنون ۲ شاکی آنان را مورد شناسایی قرار داده‌اند؛ متهمان نیز پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

کد خبر 6561619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها