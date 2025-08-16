استرداد کارمند سابق بانک با ۱۴ میلیارد تومان کلاهبرداری توسط اینترپل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بینالملل فراجا اظهار داشت: براساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم، کارمند مستعفی یکی از بانکهای کشور بوده که با سو استفاده از موقعیت شغلی و دسترسی غیر مجاز به دادههای بانکی، اقدام به جعل، برداشت غیر مجاز و پولشویی به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال نموده و سپس از کشور متواری میشود.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
سردار کریمی با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، مشخص شد، متهم به جهت مواجهه با محدودیتهای شهروندی، کشور محل اختفای اولیه را به مقصد یکی دیگر از کشورهای همسایه ترک میکند و در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، در هنگام ورود به کشور بعدی، دستگیر میشود.
رئیس پلیس بینالملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بینالملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضائی مربوطه شد.
