پاتک پلیس به سوداگر مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای مبارزه و جمع آوری قاطع توزیع کنندگان و سوداگران مرگ و برخورد ویژه با عوامل توزیع مواد مخدر در سطح حوزه استحفاظی، مأموران کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن با انجام گشت زنی‌های هدفمند خود فردی را که در حال فروش مواد مخدر بود مشاهده کردند.

سرهنگ سید امین موسوی در ادامه افزود: مأموران کلانتری با عملیاتی غافلگیر کننده این سوداگر مرگ را قبل از فرار زمینگیر و دستگیر کردند و در بازرسی‌های اولیه از وی مقادیری مواد مخدر از قبیل یک کیلو ۲۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بررسی‌های بیشتر مشخص گردید این متهم دارای سوابق متعدد کیفری نیز بوده و این سوداگر مرگ به همراه تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شد.

سرهنگ سید امین موسوی به شهروندان توصیه نمود: شهروندان محترم در صورت بروز هرگونه اتفاقات مشابه مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.