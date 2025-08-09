  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

۳۵ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی در پلدختر دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری ۳۵ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: طرح شناسایی و دستگیری مجرمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی توسط مأموران انتظامی شهرستان پلدختر به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ۳۵ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی را با جرایم مالی، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، اختلاف خانوادگی و سرقت، شناسایی و در چندین عملیات ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به این که مجرمان دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، از تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها در جهت افزایش ضریب امنیتی و بالابردن احساس امنیت و آرامش بین شهروندان خبر داد و از مردم خواست، اخبار و اطلاعات خود پیرامون موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

