به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا ۱۳.۵۱ درجه عرض شمالی و ۹۲.۴۰ درجه طول غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.
سازمان زمین شناسی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد زمین لرزهای به بزرگی ۶ ریشتر ۱۰۲ کیلومتری جنوب غربی چامپریکو، گواتمالا را لرزاند.
