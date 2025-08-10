  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر گواتمالا را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر گواتمالا را لرزاند

سازمان زمین شناسی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ۱۰۲ کیلومتری جنوب غربی چامپریکو، گواتمالا را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا ۱۳.۵۱ درجه عرض شمالی و ۹۲.۴۰ درجه طول غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.

کد خبر 6556182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها