به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا ۱۳.۵۱ درجه عرض شمالی و ۹۲.۴۰ درجه طول غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.