مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۸ ریشتر، منطقه مرزی مکزیک و گواتمالا را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۶۰.۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۵.۳۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۲.۰۹ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
