به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۶۰.۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۵.۳۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۲.۰۹ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.