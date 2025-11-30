  1. جامعه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۷

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر منطقه مرزی مکزیک و گواتمالا را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر، منطقه مرزی مکزیک و گواتمالا را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۶۰.۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۵.۳۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۲.۰۹ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

