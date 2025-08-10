معرفی عوامل نمایش «۹۱»

به گزارش خبرگزاری مهر به از نقل از مدیر رسانه اثر، همزمان با رونمایی از پوستر نمایش «۹۱» به نویسندگی مهدی تاج‌الدین، تهیه‌کنندگی مهران واشقانی و با کارگردانی آرش دادگر، عوامل این اثر نمایشی معرفی شدند.

عمار عاشوری، ندا حبیبی، نگار تخت‌کشها، ملیکا میرزایی، یکتا اعتمادی، محمد خدایی و آرش دادگر و آنیکا میرزایی به عنوان بازیگر نوجوان هنرمندانی هستند که در «۹۱» به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «۹۱» از جمعه ۲۴ مرداد، ساعت ۲۰ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهدی روزبهانی، طراح صحنه و لباس: آرش دادگر، طراح نور: رضا خضرایی، مهندسی صدا: علیرضا اکبریان، مدیر روابط عمومی: محمد نیکبخت، مدیر رسانه: نگار امیری، طراح پوستر و بروشور: امیر رجبی، سوشال مدیا: نوید عصمتی، تیزر و موشن گرافی: امیر مرادیان، عکاسان: رضا جاویدی و پرویز گوهری‌راد، گروه کارگردانی: ایلوش یزدان‌پناه و البرز میرفندرسکی، مدیر صحنه: فرنوش میرائی، دستیار صحنه: نرگس افشار، ساخت دکور: رضا سهرابی و دوخت لباس: فاطمه یاوری.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این اثر می‌توانند به سایت‌های تیوال و گیشه تئاتر مراجعه کنند.