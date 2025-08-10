  1. بین الملل
آژیر خطر در شهرک های اطراف غزه به صدا درآمد

منابع خبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه با گذشت قریب به دو سال از جنگ غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه با گذشت قریب به دو سال از جنگ غزه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که آژیر خطر در کفار عزه و ناحال عوز در اطراف غزه به صدا درآمده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که دو موشک از سمت غزه به سمت شهرک علومیم در اطراف غزه شلیک شده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به فعال شدن صدای آژیر خطر مدعی رهگیری موشک های شلیک شده شد.

از سوی دیگر گردان‌های ناصر صلاح‌الدین به همراه گردان‌های شهدای الاقصی تیپ العامودی، صبح امروز تجمع نظامیان و خودروهای نظامی دشمن صهیونیستی را در حوالی شهرک القراره در شمال شهر خان‌یونس، با گلوله‌های خمپاره ۶۰ میلی‌متری مورد حمله قرار دادند.

