به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بینا پور جعفری عصر یکشنبه در نشست تجلیل از خبرنگاران اظهار کرد: ۳۲۳ مدرسه با هزار و۱۶۹ کلاس درس در سال تحصیلی جدید پذیرای دانش آموزان منطقه خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۳۸ مدرسه غیردولتی در شهرستان دایر است، افزود: کلاس‌های مدارس از ۲ تا ۳۸ دانش آموز دایر است.

مدیر آموزش و پرورش کهگبلویه بیان کرد: پیش بینی می‌شود تعداد دانش آموزان ابن شهرستان امسال به ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد.

وی با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ دانش آموز پیش دبستانی نام نویسی کرده‌اند، گفت: شهریه پیش دبستانی هنوز تعیین نشده است.

پور جعفری به پروژه مهر در راستای آمادگی برای آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: با ساماندهی درست و به موقع نیروی انسانی هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.

وی با بیان اینکه ۹۸ نفر از فرهنگیان امسال به کسوت بازنشستگی نائل آمدند، ادامه داد: ۵۴ نفر معلم جدید تاکنون پردازشی به دهدشت ورود کردند و مابقی نیز از طریق ماده ۲۳ جذب خواهند شد.

مدیر آموزش و پرورش کهگیلویه از راه‌اندازی ۱۲ هزار متر مربع چمن مصنوعی در مدارس خبر داد و گفت: ۲۱ چمن مصنوعی تعریف شده که تاکنون ۱۶ چمن اجرا و راه اندازی شده است.

وی همچنین در خصوص غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان هم اضافه کرد: ۲۱ پایگاه اوقات فراغت در دهدشت و سوق دایر شد که ۷ هزار دانش آموز در رشته‌های گوناگون فرهنگی، ورزشی و هنری شرکت کردند.