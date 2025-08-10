  1. استانها
۳۲۳ مدرسه و ۱۱۶۹ کلاس درس در انتظار دانش‌آموزان کهگیلویه

دهدشت-مدیر آموزش و پرورش کهگیلویه گفت: با اجرای پروژه مهر، ساماندهی نیروی انسانی و تجهیز فضاهای آموزشی، ۲۳ مدرسه با ۱۱۶۹ کلاس درس در انتظار دانش آموزان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بینا پور جعفری عصر یکشنبه در نشست تجلیل از خبرنگاران اظهار کرد: ۳۲۳ مدرسه با هزار و۱۶۹ کلاس درس در سال تحصیلی جدید پذیرای دانش آموزان منطقه خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۳۸ مدرسه غیردولتی در شهرستان دایر است، افزود: کلاس‌های مدارس از ۲ تا ۳۸ دانش آموز دایر است.

مدیر آموزش و پرورش کهگبلویه بیان کرد: پیش بینی می‌شود تعداد دانش آموزان ابن شهرستان امسال به ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد.

وی با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ دانش آموز پیش دبستانی نام نویسی کرده‌اند، گفت: شهریه پیش دبستانی هنوز تعیین نشده است.

پور جعفری به پروژه مهر در راستای آمادگی برای آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: با ساماندهی درست و به موقع نیروی انسانی هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.

وی با بیان اینکه ۹۸ نفر از فرهنگیان امسال به کسوت بازنشستگی نائل آمدند، ادامه داد: ۵۴ نفر معلم جدید تاکنون پردازشی به دهدشت ورود کردند و مابقی نیز از طریق ماده ۲۳ جذب خواهند شد.

مدیر آموزش و پرورش کهگیلویه از راه‌اندازی ۱۲ هزار متر مربع چمن مصنوعی در مدارس خبر داد و گفت: ۲۱ چمن مصنوعی تعریف شده که تاکنون ۱۶ چمن اجرا و راه اندازی شده است.

وی همچنین در خصوص غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان هم اضافه کرد: ۲۱ پایگاه اوقات فراغت در دهدشت و سوق دایر شد که ۷ هزار دانش آموز در رشته‌های گوناگون فرهنگی، ورزشی و هنری شرکت کردند.

