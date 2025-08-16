گلایه بخشدار مرکزی کهگیلویه از تبعیض در آسفالت جاده های روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خواجوی شامگاه شنبه در شورای اداری شهرستان با اشاره به چالشهای جدی زیرساختی در این منطقه، از وضعیت نامناسب خدماترسانی در حوزههای مختلف انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه خط انتقال آب دهدشت با قدمتی بیش از ۴۰ سال، نیازمند بازسازی و نوسازی فوری است؛ افزود: این خط به طول ۱۰۶ کیلومتر بخش قابل توجهی از جمعیت منطقه را پوشش میدهد و فرسودگی آن تهدیدی برای تأمین آب پایدار محسوب میشود.
بخشدار مرکزی کهگیلویه همچنین به وضعیت ارتباطی نامطلوب در مسیر ملهسبز تا پادوک اشاره کرد و ادامه داد: در این مسیر امکان برقراری تماس وجود ندارد و با قطع برق، آنتندهی نیز بهطور کامل مختل میشود.
وی عملکرد راهداری را متناسب با وسعت و جمعیت منطقه ندانست و اظهار کرد: هشت روستا از جمله سرپری، چهارمه، بوا و روشن آباد با جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر از یک مسیر مشترک عبور میکنند، اما همچنان فاقد جاده مناسب هستند، در حالی که روستایی با تنها هشت خانوار از جاده آسفالت برخوردار شده است.
خواجوی با هشدار نسبت به عبور کانال هدایت سیلاب از داخل برخی روستاها گفت: این وضعیت جان و مال ساکنان ۲۱ روستا را تهدید میکند و باید هرچه سریعتر برای ایمنسازی مسیر سیلاب اقدام شود.
وی در پایان به مشکل برقرسانی در چهار زمین چمن مصنوعی اشاره کرد و خواستار رسیدگی مسئولان مربوطه شد.
