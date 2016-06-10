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۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

همزمان با تابستان انجام می‌شود؛

اختصاص ۸۰ فضای ورزشی برای اوقات فراغت دانش آموزان در قم

اختصاص ۸۰ فضای ورزشی برای اوقات فراغت دانش آموزان در قم

قم - معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قم از اختصاص ۸۰ فضای ورزشی برای اوقات فراغت دانش آموزان در این استان همزمان با فصل تابستان خبر داد.

مجتبی رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با پایان امتحانات و آغاز فصل اوقات فراغت دانش آموزان، آموزش و پرورش قم باید ۲۲۰ هزار دانش آموز را تحت پوشش برنامه‌های خود قرار دهد.

وی گفت: در این راستا اداره تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش قم ۸۰ فضای ورزشی را داخل و خارج مدرسه برای اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قم ادامه داد: همچنین استخر فرهنگیان و ۲ زمین چمن مصنوعی و یک زمین چمن طبیعی نیز برای استفاده دانش آموزان در اختیار است.

وی بیان کرد: برنامه‌های اوقات فراغت در قالب رشته‌های ورزشی از جمله والیبال، بسکتبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون و شنا ارائه می‌شود.

رمضان بیگی گفت:‌ حضور بیش از ۵۰ هزار دانش آموز با استفاده از معلمان ترتبیت بدنی و افرادی که در حوزه تربیت بدنی فعالیت دارند در کلاس‌های ورزشی پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: ثبت نام در این کلاس‌ها قبل از ماه رمضان آغاز شده و به دلیل تداخل با ماه مبارک رمضان برخی از رشته‌ها که می‌توانند به مسابقات کشوری اعزام شدند قبل از افطار تمرین‌ها انجام شده و سایر کلاس‌ها بعد از ماه رمضان برگزار می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قم اظهار کرد: بیش از ۲۳۰ دانش آموز دختر و پسر به مسابقات تابستانی کشوری امسال اعزام می‌شوند.

کد مطلب 3681001

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