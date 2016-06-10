اختصاص ۸۰ فضای ورزشی برای اوقات فراغت دانش آموزان در قم

مجتبی رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با پایان امتحانات و آغاز فصل اوقات فراغت دانش آموزان، آموزش و پرورش قم باید ۲۲۰ هزار دانش آموز را تحت پوشش برنامه‌های خود قرار دهد.

وی گفت: در این راستا اداره تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش قم ۸۰ فضای ورزشی را داخل و خارج مدرسه برای اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قم ادامه داد: همچنین استخر فرهنگیان و ۲ زمین چمن مصنوعی و یک زمین چمن طبیعی نیز برای استفاده دانش آموزان در اختیار است.

وی بیان کرد: برنامه‌های اوقات فراغت در قالب رشته‌های ورزشی از جمله والیبال، بسکتبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون و شنا ارائه می‌شود.

رمضان بیگی گفت:‌ حضور بیش از ۵۰ هزار دانش آموز با استفاده از معلمان ترتبیت بدنی و افرادی که در حوزه تربیت بدنی فعالیت دارند در کلاس‌های ورزشی پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: ثبت نام در این کلاس‌ها قبل از ماه رمضان آغاز شده و به دلیل تداخل با ماه مبارک رمضان برخی از رشته‌ها که می‌توانند به مسابقات کشوری اعزام شدند قبل از افطار تمرین‌ها انجام شده و سایر کلاس‌ها بعد از ماه رمضان برگزار می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قم اظهار کرد: بیش از ۲۳۰ دانش آموز دختر و پسر به مسابقات تابستانی کشوری امسال اعزام می‌شوند.