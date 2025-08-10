محسن هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین یک حرکت صرفاً عبادی یا اجتماعی نیست، بلکه رویدادی آخرالزمانی و مقدمه‌ای برای آمادگی ملت‌ها در عصر ظهور بوده و در کنار ابعاد دینی و معرفتی، فرصتی راهبردی برای افشای جنایات رژیم صهیونیستی و تبیین ضرورت قیام ملت‌ها محسوب می‌شود.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه پیاده‌روی اربعین گفت: پیاده‌روی اربعین رویدادی آخرالزمانی است و نباید آن را صرفاً یک حرکت معمولی دانست. این موضوع در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته و از آن جهت اهمیت دارد که جهانیان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، باید برای دوران ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) آماده شوند. معرفی امام حسین (ع)، شناساندن مسجد کوفه و مرکز خلافت منجی آخرالزمان و آشنایی ملّت‌ها با مفاهیم آخرالزمانی و با منتقم سیدالشهدا (ع) از جمله اهداف این حرکت عظیم است.

وی در تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی این حماسه افزود: دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی تمام تلاش خود را معطوف کرده‌اند که این اجتماع برگزار نشود و اگر برگزار شد، بازتاب رسانه‌ای نیابد، زیرا می‌دانند گردهمایی عظیم مردم و تبادل معارف دینی و مبانی اسلامی، آگاهی‌بخش و ظلم‌ستیز است. پیاده‌روی اربعین مسیری است که حضرت زینب (س) و کاروان اسیران پیمودند و قیام سیدالشهدا (ع) در آن شکل گرفت؛ مسیری که نهایتاً به قیام جهانی علیه ظلم منتهی خواهد شد و بیداری و آگاهی ملت‌ها را به همراه دارد.

هادیان با تأکید بر لزوم اهتمام به بزرگداشت این مراسم تصریح کرد: ضروری است که همگان ضمن حضور در این اجتماع، در تبلیغ و تبیین آن نیز فعال باشند تا هر سال بر عظمت، شکوه و گستره جهانی این رویداد افزوده شود.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی پیاده‌روی اربعین را بهترین فرصت برای افشای جنایات رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم غزه دانست و گفت: طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، ملت‌ها باید با آگاهی نسبت به خوی درندگی، رذالت و وحشی‌گری رژیم صهیونیستی، برای قیام نهایی علیه این غده سرطانی آماده شوند. هرچند بسیاری از دولت‌ها وابسته و تحت سلطه آمریکا و کشورهای غربی هستند و تمایل چندانی به این موضوع ندارند، اما ملت‌ها باید آگاه شوند تا گام نهایی را در مسیر نابودی رژیم غاصب اسرائیل بردارند.