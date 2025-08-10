خشم رام الله از بن گویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که خواستار سرنگونی تشکیلات خودگردان فلسطین شده و آن را تروریستی نامیده بود، واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت خارجه فلسطین آمده است: سخنان تحریک‌آمیز مقامات اسرائیلی علیه دولت فلسطینی که هسته اولیه کشور فلسطین محسوب می‌شود، در امتداد جنایت نسل‌کشی و کوچاندن فلسطینی‌ها و الحاق اراضی آنها به اسرائیل و تلاشی برای از بین بردن آرمان فلسطین و پایمال کردن حقوق ملت فلسطین است. این سخنان بخشی از طغیان مستمر اسرائیل در برابر قوانین بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل و توافقنامه‌های امضا شده است.

وزارت خارجه فلسطین در بیانیه خود از همه کشورها و جامعه بین‌المللی خواست به مسئولیت سیاسی و قانونی و اخلاقی خود در برابر آنچه بر ملت فلسطین می‌گذرد عمل کنند.

«ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل، امروز (یکشنبه) اعلام کرد که در جلسه بعدی کابینه به نخست‌وزیر این رژیم «بنیامین نتانیاهو» پیشنهاد خواهد داد که گام‌هایی عملی و فوری برای سرنگونی تشکیلات خودگردان فلسطین برداشته شود.

بن گویر در توصیف خواسته «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان برای برپایی کشور فلسطین از واژه «توهم» استفاده کرد و گفت که پاسخ، باید نابودی «دولت تروریستی» تحت ریاستِ او باشد.

بن‌گویر این خواسته را پس از آن مطرح کرد که منابع خبری صبح امروز گزارش دادند، رام‌الله به طور جدی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، تشکیلات خودگردان به یک دولت مستقل تبدیل شود.

«العربی الجدید» امروز خبر داد که این مسئله ممکن است توسط محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ در نیویورک رسما اعلام شود.